La ORCAM inaugura este lunes la temporada 2025/26 con un homenaje al compositor Dmitri Shostakovich

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) inaugurará su temporada sinfónico-coral 2025/26 este lunes en el Auditorio Nacional de la capital con un concierto que conmemora el 50º aniversario del fallecimiento del compositor ruso Dmitri Shostakovich, bajo el título 'Variaciones sobre Shostakovich'.

En esta primera cita del curso, su directora titular y artística, Alondra de la Parra, se pondrá al frente tanto de la ORCAM como de la Joven Orquesta (JORCAM), ofreciendo un recital que contará con el solista francoalemán Nicolas Altstaedt, unos de los violonchelistas más aclamados a nivel internacional, según ha avanzado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El programa incluirá tres obras emblemáticas del autor, en concreto, la 'Obertura festiva, op. 96'; el 'Concierto para violonchelo' y orquesta nº 1, op. 107', una de las partituras más reconocidas del siglo XX para este instrumento; y la 'Quinta Sinfonía'.

Esta propuesta marca el inicio de una temporada que contará con 14 propuestas, de las cuales diez formarán parte del Ciclo Sinfónico y cuatro del ciclo Tiempo de Cámara.

En el mes de diciembre, la programación sinfónica ofrecerá dos nuevas citas destacadas. El día 2, la maestra francesa Laurence Equilbey dirigirá 'Una noche mágica', con obras de Mendelssohn y Schubert. El día 22, la ORCAM cerrará el año con 'Una sinfonía para el mundo', interpretando la Novena de Beethoven, junto a las voces de Serena Sáenz (soprano), Judit Kutasi (mezzosoprano), Andrés Moreno (tenor) y Matthias Goerne (barítono).

Por su parte, Tiempo de Cámara comenzará el 13 de diciembre con 'Los secretos del órgano', donde el Coro de la Comunidad de Madrid, un conjunto instrumental de la ORCAM y el organista Enrique Martín-Laguna ofrecerán un recorrido por obras de Bach, Eben, Vierne, Whitlock y Dvorák. Dirigido por Javier Carmena, este recital se enmarca en el programa Bach Vermut del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).