La organización de Madrilucía rechaza la oferta de otros espacios y señala que aspira a celebrarlo en el Iberdrola Music

Archivo - Imagen de archivo del recinto Iberdrola Music, en Villaverde (Madrid) - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización de la feria andaluza de la capital Madrilucía ha aseverado que el proyecto está concebido para celebrarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, y ha rechazado la oferta de otros ayuntamientos que habían ofrecido sus espacios para albergar la feria, como el de Arganda del Rey.

"Nuestra prioridad es poder desarrollar Madrilucía en Iberdrola Music y consolidar allí su crecimiento en próximas ediciones", ha destacado la organización en un comunicado en el que inciden en su "visión a largo plazo" y el objetivo de hacer que el proyecto "evolucione y se perfeccione con cada edición".

Así, desde Madrilucía han trasladado su agradecimiento a los ayuntamientos que en las últimas semanas han mostrado su disposición a acoger el evento. A su parecer, este ofrecimiento de espacios por parte de los municipios refleja "la buena acogida que ha generado la iniciativa".

Finalmente, los organizadores del evento han hecho un llamamiento a la "colaboración institucional y la responsabilidad compartida" para hacer viable la iniciativa y "consolidar" Madrilucía como una cita cultural "estable y beneficiosa" para la capital.

POLÉMICA POR EL USO DEL IBERDROLA MUSIC

El recinto Iberdrola Music se ubica en el distrito madrileño de Villaverde, a escasos metros del término municipal de Getafe, del que tan solo le separa la carretera M-45. Desde el Ayuntamiento getafense han denunciado ya en eventos anteriores los efectos negativos para el municipio derivados del uso de este recinto.

Ante las críticas de Getafe, el Ayuntamiento de Arganda del Rey llegó a ofrecer el recinto de la Ciudad del Rock para albergar Madrilucía, algo que desde el Consistorio getafense acogieron de buen grado y tras lo que incluso animaron a trasladar allí todos los macro-eventos estables que se celebran en el Iberdrola Music.

Desde Getafe inciden en que el recinto carece de las "condiciones adecuadas", un extremo compartido por el propio delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ya en el pasado se posicionó sobre este asunto y ahora pide a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital adaptarlo o buscar otro "espacio adecuado".