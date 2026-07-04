El Orgullo de Madrid llevará hoy la "disidencia y resistencia" a las calles y exigirá un pacto contra discursos de odio

Archivo - Orgullo 2025 de Madrid, con el lema “20 años avanzando en derechos: Ni un paso atrás” - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Orgullo de Madrid (MADO 2026) vivirá este sábado su jornada central con la celebración de una movilización multitudinaria que recorrerá el centro de la capital bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', en la que los participantes exigirán un Pacto de Estado contra los discursos de odio.

La marcha, convocada por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y el colectivo madrileño COGAM, partirá a las 19:00 horas desde la plaza de Carlos V hasta Colón y tiene como objetivo convertir a la ciudad en el epicentro internacional de la defensa de los derechos del colectivo, con más de un millón de asistentes.

Entre las personas que encabezarán la primera pancarta, con el lema de la marcha, se encuentra la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; el secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez; el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle; la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias; y el presidente de colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM), Ronny de la Cruz, entre otras autoridades.

Junto a esta primera cabecera, la manifestación contará con una segunda pancarta institucional con el lema '¡Pacto de Estado contra los discursos de odio ya!', integrada por representantes de más de una veintena de entidades sociales que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa, impulsada por la FELGTBI+ cuenta con una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que trabaja en su desarrollo legislativo.

Entre quienes encabezarán esta segunda pancarta se encuentran representantes de la FELGTBI+, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano, CEAR, Plataforma del Voluntariado de España, CNSE, Fundación 26 de diciembre, Oxfam Intermon, Fundación Pedro Zerolo, Plataforma por la infancia, Chrysallis, CESIDA, Europa Laica, CEAPA, CCOO y UGT.

Desde la Federación Estatal LGTBI+ y COGAM han hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta jornada. "Invitamos no solo a las personas LGTBI+ si no a toda la ciudadanía que cree en la igualdad a que salga este 4 de julio a las calles. Digamos alto y claro que somos más quienes queremos una sociedad en la que nadie tenga que enfrentarse a la discriminación, al odio o al miedo solo por existir", han declarado.

Del mismo modo, han recalcado que "el Orgullo es urgente y es ahora y aún queda un largo camino hasta la igualdad real". "Tenemos leyes pero no se cumplen solas. Demostremos que somos un país del que enorgullecerse a quienes amenazan con volver a épocas pasadas", han afirmado.

REIVINDICATIVAS PERO ALEGRES

En la misma línea, en una entrevista a Europa Press, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha defendido la compatibilidad entre la celebración y la reivindicación en el Orgullo. "Hay una narrativa en la que se nos quiere silenciar, se nos quiere devolver a los márgenes y se nos quiere pintar como esa amenaza al orden social y frente a eso pues nosotras salimos reivindicativas pero también salimos alegres porque nuestra existencia no es nada de lo que avergonzarse", ha argumentado.

Además, ha reivindicado el Orgullo como "la mayor herramienta" de visibilidad y ha añadido que "siempre va a ser protesta" y "un momento donde el foco mediático y reivindicativo" está puesto en el colectivo. "Es verdad que debería estarlo durante todo el año, es un mensaje que queremos trasladar, que las personas LGTBI+ no vivimos únicamente en junio, vivimos durante todo el año y habitamos todos los espacios", ha apuntado.

Decenas de miles de personas --un millón, según los convocantes, y 250.000, según Delegación del Gobierno-- asistieron el año pasado a la manifestación del Orgullo de Madrid (MADO 2025), con el lema '20 años avanzando en derechos: ni un paso atrás'.