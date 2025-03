Orlando Chacón, concejal presidente del distrito: "Villaverde avanza en seguridad y en calidad de vida"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de la Junta Municipal de Villaverde, Orlando Chacón, ha subrayado que este distrito madrileño "avanza en seguridad y calidad de vida y cuenta con grandes oportunidades y un gran potencial".

En una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press, Orlando Chacón, economista de formación y con una trayectoria que le ha llevado desde la Asamblea de Madrid hasta la Junta de Villaverde, destacó los avances en infraestructuras y la importancia de generar empleo para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Villaverde me ha acogido muy bien y me siento identificado con sus vecinos. Es un distrito con muchas necesidades, pero también con grandes oportunidades y mucho potencial", afirmó el concejal, que llegó a España hace 27 años desde Colombia. Así, recordó que el 40% de la población empadronada en Villaverde no ha nacido en España, lo que lo convierte en uno de los distritos con mayor diversidad de la capital.

El concejal destacó que, tras muchos años de arraigo, las necesidades de la población inmigrante son las mismas que las de cualquier otro vecino del distrito. "Queremos empleo, vivienda, educación y sanidad. Lo importante es que haya igualdad de oportunidades para todos", subrayó.

Sobre la polémica generada por la última campaña de Vox titulada 'Tu seguridad es nuestra prioridad', cuyo cartel rompió durante su intervención en el último Pleno de Cibeles, Chacón recordó que, aunque el PP defiende una inmigración legal, ordenada y con control de fronteras, no se puede criminalizar a toda una comunidad. "Pretender igualar inmigración con delincuencia es populismo", sentenció.

"Los inmigrantes hemos venido a trabajar, a aportar talento y a contribuir al estado del bienestar. Sin la población inmigrante, sería difícil mantenerlo", añadió el edil del PP, defendiendo un modelo de integración basado en el respeto y la convivencia.

INVERSIONES CLAVE EN INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Durante la entrevista, Orlando Chacón repasó algunas de las inversiones más destacadas para los próximos años, entre las que mencionó la construcción de una nueva comisaría de Policía Municipal, un centro de educación especial y la primera Biblioteca Municipal de Villaverde. Además, remarcó la ampliación del servicio de BiciMAD con 20 nuevas estaciones y la llegada del Metro de Villaverde a Getafe.

Sobre el transporte público, el concejal fue crítico con la gestión de Cercanías Madrid. "La línea C5 tiene incidencias diarias que afectan a miles de vecinos. Es urgente ejecutar el plan de Cercanías que ya estaba previsto con el Gobierno de Rajoy", señaló.

Chacón también destacó la importancia de contar con alternativas de transporte, como la nueva línea de metro, que permitirá una mejor conexión con el centro de Madrid. "Villaverde necesita infraestructuras modernas y eficientes. Seguimos trabajando en ello", afirmó.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

El concejal presidente señaló que el Ayuntamiento ha invertido en mejorar los colegios del distrito, con especial atención a la accesibilidad y la eficiencia energética. En cuanto a las infraestructuras deportivas, resaltó la modernización de campos de fútbol, pabellones y otras instalaciones municipales.

Sobre la sanidad, Chacón reconoció los problemas en el centro de salud de Los Rosales, pero explicó que la situación es temporal debido a traslados del personal sanitario. "La Comunidad de Madrid está contratando interinos para cubrir esas vacantes", aseguró.

Sin embargo, alertó de un problema que afecta a todo el país: "El Gobierno de España debe agilizar la homologación de títulos sanitarios para que profesionales extranjeros puedan trabajar en nuestra sanidad. Es una cuestión urgente".

Uno de los proyectos más recientes impulsados por la Junta Municipal de Villaverde es una estrategia comunitaria para la prevención de la salud mental en jóvenes. "Tras la pandemia, los problemas de salud mental han crecido de manera preocupante. Queremos dotar a los jóvenes de herramientas para afrontar el estrés y la ansiedad", explicó Chacón.

Este programa busca involucrar a toda la comunidad en la detección y apoyo a los jóvenes con problemas psicológicos, ofreciendo recursos preventivos antes de que la situación se agrave.

SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL

El presidente de la Junta del distrito de Villaverde también abordó la situación de la seguridad en el distrito, asegurando que Villaverde tiene un nivel de seguridad confortable y está dentro de los parámetros aceptables en Madrid.

Sin embargo, reconoció la existencia de focos problemáticos, especialmente en San Cristóbal de los Ángeles, donde se han detectado ocupaciones ilegales y tráfico de drogas en la calle San Dalmacio.

"Esas viviendas son propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social y estamos pidiendo a la Delegación del Gobierno una mesa técnica para solucionar el problema", explicó. Además, elogió la labor de la Policía Nacional y Municipal y defendió que su papel es esencial para garantizar la tranquilidad en el barrio. "Nuestra prioridad es que Villaverde sea un distrito seguro y con calidad de vida", recalcó.

EL IMPACTO DEL MAD COOL EN EL DISTRITO

El edil del PP también valoró la importancia del festival Mad Cool, que se celebra en una parcela situada en el distrito desde hace dos veranos. "Nos ha posicionado en el escaparate internacional y puede ser un motor para atraer inversión", manifestó.

Además, anunció que Villaverde albergará el mayor plató de televisión de España, lo que impulsará el desarrollo económico del distrito. "Estamos atrayendo inversión y generando empleo. Esto es fundamental para un barrio que históricamente ha tenido una alta tasa de paro", señaló.

Orlando Chacón explicó que, además del desarrollo cultural, Villaverde se está consolidando como "la milla de oro de la logística de última milla", con la llegada de nuevas empresas que generan empleo en la zona.

Más allá del Mad Cool, el concejal apuntó que distrito cuenta con una fuerte programación cultural, entre la que destaca el Festival Indispensable de Música Independiente, con más de 20 años de historia. "Es el único festival de estas características que es gratuito. Es un reclamo cultural muy importante para el distrito", afirmó.

Además, destacó su apuesta por llevar la cultura y el ocio a las calles. "En Villaverde, la gente de bien debe ocupar la calle con actividades educativas, deportivas y culturales", defendió.

Para finalizar, Chacón subrayó que su prioridad sigue siendo "mejorar la calidad de vida de los vecinos, atraer inversión y generar empleo". Defendió la importancia de la actividad económica y recordó que "no hay mejor política social que la creación de empleo". "Villaverde es un distrito con un gran potencial. Seguiremos trabajando para que sea un lugar de oportunidades y progreso para todos sus vecinos", concluyó.