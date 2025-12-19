Ortega cree que Vox debe "ser ejemplarizante" tras la denuncia contra el exdirector de Redes: "Si hay algo, que pague"

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. - VOX - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido que la formación debe ser "ejemplarizante" ante la denuncia contra el exdirector de Redes de la formación, Javier Esteban, al contrario de lo que hacen otros partidos, que "intentan tapar las vergüenzas de los suyos", para subrayar que lo primero es "saber la verdad de lo que ha pasado" y después exigir responsabilidades.

"Si ha habido algo, que la pague", ha trasladado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles preguntado por los medios después de que Javier Esteban Bejarano,haya dejado su puesto en la formación y haya solicitado su baja como militante tras hacerse pública una denuncia por una presunta agresión sexual presentada contra él por un menor de 16 años que colaboraba con la organización juvenil Revuelta.

Ortega Smith ha reconocido que este tipo de informaciones "duelen" porque "perjudican de alguna manera" a todos los que creen en el proyecto, pero ha insistido en que la única forma de afrontar estas situaciones es "con la cabeza muy alta" y dejando claro que no todas las formaciones "son iguales".

En este sentido, el líder municipal de Vox ha pedido no sacar conclusiones de manera anticipada. "Primero hay que saber la verdad de lo que ha pasado y luego sacar conclusiones, no como algunos que sacan conclusiones antes de saber exactamente lo que ha pasado", ha afirmado.