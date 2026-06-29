Ortega defiende el "futuro más allá de siglas" y que "merece la pena recuperar" Vox sin ser "muletilla verde del PP"

Archivo - El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, tras una rueda de prensa posterior al pleno del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, a 28 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido que hay "futuro más allá de las siglas" y que "merece la pena recuperar" en sentido con el que nació la formación política pero sin ser "la muletilla verde del PP" como cree que quieren algunos en la dirección, 'vendidos' por "un plato de lentejas".

En rueda de prensa, el edil ha sido preguntado en varias ocasiones si concurrirá en las próximas elecciones por Vox o con una propuesta independiente, como ha anunciado esta mañana Marta Higueras, quien fuera mano derecha de Manuela Carmena, a lo que ha contestado que todo dependerá de decisiones judiciales --tras su expulsión de la formación y el intento de sacarle de la portavocía del grupo municipal--, de decisiones que tiene que tomar él y de las de la dirección del partido.

Preguntado sobre si se volverá a presentar por Vox, el edil ha contestado con incógnitas. "No lo sé, estoy en Vox y nuestro derecho es ser parte de este proyecto desde el grupo municipal", ha contestado.

Tiene claro que "merece la pena recuperar" el Vox del origen y le "reconforta" que personas anónimas, que no le conocen ni le deben nada, le dan ánimos para continuar mientras que "voceros del partido y algunos compañeros apuñalan por la espalda".

"¿DÓNDE? ESO ES CIRCUNSTANCIAL"

Lo que es seguro es que él, "a diferencia de otros", no convertirá la política "en un modus vivendi" sino que está "para servir" a la ciudadanía. "¿Dónde? Eso es circunstancial pero siempre defendiendo la honradez. Si es en Vox, en Vox, y si no, donde nos dejen y podamos. Haremos lo que nos corresponde", ha insistido.

Ortega Smith ha puesto el foco en que quedan "muchas condiciones por resolver" para poder abordar su futuro político, como las cuestiones judiciales relativas a su expulsión, por lo que ha asegurado que actuará siguiendo el principio de "prudencia".

"MERECE LA PENA RECUPERAR ESTE PROYECTO"

"Vox nació como una buena herramienta pero cuatro lo han secuestrado para su negocio personal. Merece la pena recuperar este proyecto y cuando se quiten a cuatro que usan el proyecto a su capricho será una herramienta válida, no la muletilla verde del PP, ha sostenido.

Javier Ortega Smith se ha comprometido a que a la única bandera a la que se aferra es "a la de España" en su defensa del interés general frente a los que sólo les importa el interés partidista dado que los partidos "deberían ser una herramienta al servicio de una idea, no un fin".

MARTA HIGUERAS

En la misma rueda de prensa, Ortega se ha referido al proyecto municipalista presentado por Marta Higueras, con quien le separan "importantísimas diferencias políticas" pero que, como ha apuntado, de las personas de la izquierda con las que ha tratado en el Ayuntamiento puede decir que "es una persona respetuosa, educada, responsable y trabajadora, además de algo que no se da siempre en política, es una persona coherente".

"Gracias a Marta Higueras se pudieron aprobar más de 370 Acuerdos de la Villa, gracias a ella y al alcalde", ha reconocido el edil de Vox. José Luis Martínez-Almeida dio la oportunidad a todos los grupos de sacar iniciativas si eran apoyadas por unanimidad e Higueras, "a pesar de las instrucciones de su grupo de boicotear los Acuerdos, mantuvo la coherencia" y los defendió, "a costa de tener un grave repudio con su grupo".

Eso es algo que algunas personas, como él, viven "en primera persona", lo de ser "coherentes con sus principios y valores, le guste o no a quien quiere torcerte el pulso". A Higueras le ha deseado en lo personal lo mejor.

"DE TODO SE APRENDE"

Ya volviendo a su partido, Ortega ha afirmado que es "triste y lamentable" que su partido tomara la decisión "arbitraria e injusta de expulsarle" sin una sola "causa justiticada, manu militari, sin un respeto mínimo".

Eso, en palabras de Ortega, es puro "maltrato a personas con absoluta lealtad a los principios del partido", donde priman "las envidias y las deslealtades". "Pero de todo se aprende, se aprende con quién merece la pena y con quién no porque se vende por un plato de lentejas", ha terminado.