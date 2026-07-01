Ortega lanza un pulso a la dirección de Vox afeando votos de "tránsfugas" en Cibeles a "privilegiados" LGTBI

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, en la sala de prensa de Plaza de la Villa- VOX - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha abierto un nuevo capítulo en la guerra interna que mantiene con la dirección nacional del partido al cargar contra los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, alineados con Bambú, después de que ambos votaran en el Pleno de Cibeles a favor de mantener la colaboración municipal con la Fundación Eddy-G para facilitar un hogar a jóvenes LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad, "privilegiados" para el edil en guerra abierta con Santiago Abascal.

"¿Prioridad nacional o para el colectivo LGTBI? Nos estamos volviendo locos", ha lanzado Ortega en un vídeo difundido en redes sociales, en el que critica el voto de ambos ediles y sostiene que supone establecer una "prioridad para el colectivo LGTBI" en el acceso a viviendas.

En una publicación en la red social 'X', Ortega se ha preguntado qué hacen, en sus palabras, "los dos concejales tránsfugas de Bambú" votando a favor de "entregar vivienda pública al colectivo LGTBI únicamente por su orientación sexual". El edil ha defendido que Vox ha sostenido desde su fundación que "todos los españoles" son "iguales ante la ley", como recoge el artículo 14 de la Constitución, y ha insistido en que no debe haber discriminación ni diferencias en el acceso a derechos y obligaciones.

"La bandera que nos representa es esta, a todos", ha remarcado Ortega en referencia a la enseña nacional, antes de añadir que, a su juicio, "algunos han perdido la cabeza" pero no se la van a hacer perder "al resto". Sin embargo, la posición de voto ha sido calificada como "un error" por parte de la concejala Cabello.

La proposición fue elevada al Pleno celebrado ayer por el concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño, que reclamó que el Ayuntamiento mantuviera la colaboración con la Fundación Eddy-G, entidad que proporciona alojamiento a jóvenes LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad por rechazo familiar, violencia doméstica, acoso escolar u odio por motivos de orientación sexual o identidad de género.

La iniciativa salió adelante con los votos de Más Madrid, PSOE, PP y los ediles de Vox Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal. En contra votaron Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, evidenciando así un nuevo episodio de división interna en el grupo municipal. Carla Toscano, afín a Ortega y también expulsada del partido, continúa de baja.

"POR ERROR"

Cabello ha explicado a través de la red social 'X' que ayer votaron "por error" a favor de una enmienda del PP a una iniciativa de Más Madrid. "Como todo el mundo sabe, en Vox defendemos que nuestro Ayuntamiento debe ayudar a todos los vecinos, sobre todo a los que se encuentran en una situación de necesidad extrema o están sin hogar. Y esto hay que hacerlo sin importar cual sea su condición sexual", ha argumentado.

"Y por supuesto, seguiremos defendiendo que hay que terminar con el despilfarro político e ideológico para que el presupuesto del Ayuntamiento se dedique a mejorar la vida y los servicios públicos de todos los madrileños", ha continuado la edil, que ha remachado el mensaje diciendo que "esa es la posición de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y en toda España".

MÁS VOTACIONES DISTINTAS EN EL PLENO

La votación sobre Eddy-G no fue la única en la que los cinco concejales de Vox --en la práctica, cuatro por la baja de Toscano-- mostraron posiciones distintas. En el mismo Pleno, Cibeles actualizó el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid tras 38 años en vigor. El texto salió adelante con el voto del PP y de los ediles de Vox Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, mientras el resto de concejales de la formación se abstuvieron.

El disenso se reprodujo en el expediente urbanístico de Tubos Borondo, en Puente de Vallecas. Esa votación salió adelante con los votos positivos de PP y Vox, el rechazo de Más Madrid y la abstención del PSOE y de la edil de Vox Arantxa Cabello, que toma esa posición cuando, dice, no conoce el asunto en profundidad.

ATAQUE DESDE LA CUENTA 'X' DEL GRUPO

La fractura que evidencian los concejales de Vox no se ha quedado en el Palacio de Cibeles. La cuenta vinculada al grupo municipal publicaba ayer una imagen de Arantxa Cabello sentada fuera del hemiciclo para cargar contra la concejala que se autodenomina "portavoz legítima" de Vox en el Ayuntamiento.

En la instantánea se puede ver a Cabello en un Pleno especialmente largo --sesión ordinaria y extraordinaria con el Debate del Estado de la Ciudad-- captada en un momento en el que estaba haciendo una llamada fuera del salón.

LA "PORTAVOZ LEGÍTIMA"

Cabello, alineada con la dirección nacional de Vox, se ha presentado en varias ocasiones como "portavoz legítima" del partido en Cibeles, aunque en la práctica Ortega Smith sigue ejerciendo como portavoz municipal.

La crisis interna de Vox en Cibeles explotó en febrero, cuando la dirección nacional del partido abrió expediente a Javier Ortega Smith, le suspendió cautelarmente de militancia y le exigió que dejara la portavocía del grupo municipal, que pasaría a manos de Arantxa Cabello.

Ortega respondió que pelearía dentro del partido "hasta donde tenga que llegar", incluida la Justicia ordinaria, porque su "honorabilidad no está en venta". Y así lo ha hecho recurriendo a los tribunales, igual que sus compañeros Ansaldo y Toscano.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya aclaró que ni Vox como partido ni el Ayuntamiento podían sacar de la portavocía a Ortega Smith ya que esa decisión correspondía al grupo municipal, donde él tiene mayoría.

En la práctica, el grupo municipal quedó partido en dos: Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal por otro. Desde entonces, Cabello y Martínez Vidal han votado de forma individual en los Plenos.

EXPULSIONES Y VÍA JUDICIAL

Ortega ha calificado su expulsión de "ilegal", "arbitraria" y vulneradora de derechos fundamentales. El Ayuntamiento pidió entonces a Vox toda la documentación relativa a las expulsiones para determinar en qué situación quedaban los tres ediles dentro de la Corporación: las alegaciones de los expedientados, la resolución del Comité de Garantías, los recursos internos y la desestimación final del Comité Ejecutivo Nacional.

Sobre la mesa quedó la posibilidad de que los tres expulsados pasaran a ser concejales no adscritos, pero la judicialización del conflicto ha mantenido el statu quo en Cibeles. Cabello, por su parte, ha acusado al Ayuntamiento de no ejecutar la expulsión de los tres ediles y de favorecer a Ortega. En un Pleno llegó a denunciar públicamente una "cacicada" de Almeida y se reafirmó como "portavoz legítima" de Vox.

Esta misma semana, Ortega ha vuelto a cargar contra la dirección nacional al considerar "triste y lamentable" que su partido tomara la decisión "arbitraria e injusta" de expulsarle y retirarle la condición de afiliado sin una sola "causa justificada", "manu militari" y "sin un respeto mínimo".

Tiene claro, en todo caso, que hay "futuro más allá de las siglas" y que "merece la pena recuperar" el sentido con el que nació la formación política y sin ser "la muletilla verde del PP", como cree que quieren algunos en la dirección, 'vendidos' por "un plato de lentejas".

Preguntado esta misma semana sobre si se volverá a presentar por Vox, el edil ha contestado con incógnitas. "No lo sé, estoy en Vox y nuestro derecho es ser parte de este proyecto desde el grupo municipal", ha contestado.