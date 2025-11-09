Ortega pide a la Virgen de la Almudena "que libere a Madrid y a España del Gobierno criminal y traidor" de Sánchez

Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido a la Virgen de la Almudena "que libere a Madrid y a España del Gobierno criminal y traidor" de Pedro Sánchez.

A su llegada a la Catedral de la Almudena, donde se celebra la misa en honor a la patrona de Madrid, el portavoz municipal de Vox ha pedido a la Virgen que "libere" a la ciudad y al país "de este Gobierno absolutamente criminal, traidor, cobarde, inepto, que nos tiene sojuzgados y que está llevando a España al abismo".

"También le vamos a pedir por esos madrileños que se encuentren en la situación más vulnerable, para que puedan circular con su vehículo, para que puedan llegar a fin de mes y pagar los muchos impuestos que les impone el alcalde, José Luis Martínez-Almeida", ha afirmado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.