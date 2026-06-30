Ortega rechaza el Madrid "idílico" que dibuja Almeida y le acusa de "autocomplacencia" ante los problemas de la ciudad

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha rechazado el diagnóstico "idílico" que, a su juicio, ha realizado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre la ciudad y ha acusado del Gobierno municipal de caer en la "autocomplacencia" ante problemas como la seguridad, la vivienda, la movilidad, la limpieza o la fiscalidad.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Ortega Smith ha evitado sumarse al discurso "catastrofista" que atribuye a la izquierda, pero también ha reprochado al PP su "autobombo", "propaganda" y falta de autocrítica. "Hay un Madrid mejor, y es posible conseguirlo", ha defendido.

En materia de seguridad, el portavoz de Vox ha advertido de una "tendencia progresiva a la pérdida de seguridad" en la capital, aunque ha reconocido que Madrid sigue siendo una ciudad segura. "Esa tendencia nos preocupa, porque siendo una ciudad segura, ¿quién sabe cómo será dentro de uno, dos, cinco años, diez años?", ha planteado ante el Pleno.

Ortega Smith ha vinculado esa evolución con un "efecto llamada" de las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, una "legislación laxa" y las limitaciones en la tasa de reposición de agentes. No obstante, ha reconocido el "esfuerzo de dotación muy importante" realizado en los últimos años.

También ha felicitado a la Policía Municipal por su trabajo y ha criticado la "escasísima, por no decir nula" ayuda que, a su juicio, presta el Gobierno central a través de la Delegación del Gobierno.

CRÍTICAS A LAS ZBE

En el bloque de movilidad, Ortega Smith ha cargado contra las zonas de bajas emisiones (ZBE) y contra las políticas vinculadas, según ha dicho, al "fanatismo climático", la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Para Vox, estas medidas son "innecesarias" y han terminado convirtiéndose en un mecanismo de recaudación a través de multas.

El portavoz ha asegurado que una de cada tres sanciones impuestas en Madrid corresponde a las ZBE y ha cifrado en unos 200 millones de euros la recaudación por estas multas, dentro de un total aproximado de 300 millones.

Frente a este modelo, ha reclamado un transporte público "frecuente", "seguro" y "limpio", pero ofrecido como alternativa "en libertad" y no como imposición. También ha pedido recuperar aparcamientos de residentes, plazas en superficie y alternativas para quienes entran en la ciudad en vehículo privado.

"Lo que queremos es que la libertad de los madrileños de cambiar de vehículo se haga cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, y no forzados por una imposición legal de multas y restricciones", ha señalado.

VIVIENDA, LIMPIEZA Y CANTONES

En vivienda, Ortega Smith ha apuntado a la "escasa oferta de suelo edificable", la "alta fiscalidad", la "inseguridad jurídica" y la "escasa promoción pública" como factores que dificultan el acceso a una casa en Madrid. Aun así, ha admitido que el actual Gobierno municipal ha hecho "un esfuerzo impresionante" en comparación con el mandato de Manuela Carmena.

Sobre la limpieza, el portavoz de Vox ha reconocido mejoras presupuestarias y avances en la retirada de grafitis, pero ha advertido de que la ciudad mantiene "problemas evidentes" en el entorno de contenedores, márgenes de la M-30, parques, jardines, calles de alto tránsito, descampados y escombreras.

Además, Ortega Smith ha defendido que los cantones de limpieza son necesarios, aunque ha reclamado que no se ubiquen junto a residencias, guarderías, colegios o zonas verdes. "Cantones sí, pero no ahí", ha resumido, aludiendo a la oposición vecinal en barrios como Montecarmelo o Carabanchel.

"MILLÓN Y PICO" EN UNOS TOLDOS "INSERVIBLES"

En materia tributaria, el portavoz de Vox ha defendido que los impuestos son necesarios para financiar servicios públicos, escuelas infantiles, emergencias u obras públicas, pero ha reclamado que tengan "un límite".

En este punto, ha criticado el gasto de "un millón y pico de euros" en los toldos de la Puerta del Sol, que ha calificado de "inservibles", y ha pedido rebajar "al mínimo" tributos como el IBI o el ICIO.

Finalmente, Ortega Smith ha subrayado que Madrid "no pertenece a un grupo político" ni a un alcalde, y ha defendido que los éxitos de la ciudad son del conjunto de los madrileños. También ha apelado al civismo ciudadano para mejorar la limpieza, el cuidado de parques, la movilidad y la convivencia.

"Hay un Madrid mejor, y es posible conseguirlo. Madrid puede mejorar. Pero no por eso hay que negar todos los beneficios, todas las virtudes y todo lo positivo que se haya logrado en esta ciudad", ha concluido.