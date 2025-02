Ortega sigue "dentro de Vox", recuerda que Gallardo "no es el primero que se va" y que "el tiempo juzga a todos"

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también diputado nacional, mantiene su decisión de seguir en el partido porque "de momento" ni se ha planteado abandonar la política, recuerda que el exportavoz en las Cortes de Castilla y León Juan García Gallardo "no es el primero que se va de Vox" y ha apostillado que "el tiempo juzga a todos y el tiempo pone a todos en su sitio".

Desde el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, Ortega Smith se ha pronunciado sobre la renuncia de Gallardo, quien aclaró ayer vía 'X' que no respalda a los dos compañeros que desafiaron a la dirección del partido --la burgalesa Ana Rosa Hernando y el salmantino Javier Teira Lafuente-- e hizo un llamamiento a "seguir apoyando a Vox" como, según ha asegurado, va a seguir haciendo él. También subrayaba que no apoya "en absoluto" los motivos que han llevado a sus dos compañeros a "desafiar públicamente" a la dirección.

Para Ortega, que ha pedido respeto por la decisión de Gallardo, "en la política, como en la vida, cada uno es responsable de sus actos". "Cada uno somos responsables de nuestros actos y tenemos que asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Cuando decidimos entrar en política, cuando decidimos salir de política y cuando estamos en la política, las decisiones que tomamos tienen trascendencia, como la tiene todo lo que hacemos todos los días, lo que decimos, pero hay que ser consecuentes y haya cada cual", ha reflexionado.

"Mi decisión es que yo sigo dentro de Vox, que sigo trabajando por este proyecto político con la misma ilusión que el día que lo fundamos, allá por 2014. Sigo trabajando por los mismos valores, por los mismos ideales. Para mí esto es lo importante", ha remarcado.

"NO ES EL PRIMERO QUE SE VA DE VOX" Y "EL TIEMPO JUZGA A TODOS"

"Yo soy consecuente y responsable de los actos que yo he hecho desde que decidí entrar en política y creo que cada uno tiene que asumir también esas consecuencias, internamente y fuera del partido. Y lo mismo que aplaudimos cuando uno viene, pues hay que respetar las decisiones que toma cada uno cuando decide salir de la política", ha continuado Ortega Smith.

Tras recordar que Gallardo "no es el primero que se va de Vox", el también diputado nacional ha insistido en que "cada uno tiene sus propias razones personales, en algunos casos serán acertadas, en otros desacertadas". "También los que estamos dentro de política, dentro de nuestro partido, tomamos decisiones que pueden ser acertadas o desacertadas", ha proseguido su razonamiento.

"Aquí el tiempo juzga a todos y el tiempo pone a todos en su sitio. Quiero decir que los que tenían razón pues terminan dándoles la razón el tiempo y aquellos que cometieron errores pues suelen quedar en evidencia. Es curioso, en estos pocos años hemos visto que personas que salieron de la política diciendo unas cosas han quedado en evidencia porque no era verdad y otros que dijeron cosas que eran verdad pues el tiempo les ha dado la razón", ha remarcado.

"DE MOMENTO" NI SE PLANTEA DEJAR LA POLÍTICA

Él, en todo caso, "de momento" no se plantea dejar la política. "Yo espero que si algún día decido tomar alguna decisión que fuera abandonar la política, que de momento ni me lo he planteado, pues ese día se respete, igual que se respetó el día que decidí dejar la abogacía y dar un paso al frente y entrar en política. Ahora, si la decisión es acertada o desacertada quienes la tienen que juzgar son los ciudadanos cuando voten", ha alegado. Lo mismo pero en clave interna con los afiliados.

En todo caso, Ortega Smith ha trasladado a la prensa que no ha hablado con Gallardo porque "no tenía mucho trato" al no coincidir institucionalmente, únicamente en el Comité Ejecutivo Nacional, en definitiva, que el exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León "no es una persona con la que tratara a diario".

Preguntado sobre si comparte su posición en torno a la dirección del partido, Ortega Smith ha resaltado la importancia de los matices.

"Hay parte de lo que dice que es verdad, hay otra parte que dice que no se ajusta tanto a la verdad pero bueno es que él hace una valoración personal y toma una decisión personal. Cada uno tenemos nuestra propia forma de ver las cosas".

Él, en todo caso, sigue "luchando por los mismos principios" que llevaron a la fundación de Vox. "No quiero una victoria en la mentira, es decir, ganar las elecciones perdiendo tus principios y tus valores. No acepto que el hecho de que no estemos en el gobierno o que nuestras ideas no sean las mayoritarias signifique que no tengamos razón cuando defendemos una justicia independiente, el no adoctrinamiento en las escuelas, unas fronteras seguras. La razón o no razón y la autenticidad o no de lo que defiendes es distinto del resultado que tengas en cada momento", ha enfatizado.

"Yo sigo luchando por los mismos principios, por los mismos valores, por los mismo que me hizo dar un día un paso al frente y dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a mejorar España. Y cada cual que sea consciente y consecuente con sus decisiones y con lo que hace. Yo sigo luchando por el mismo proyecto, por las mismas ideas y pienso seguir haciéndolo", ha zanjado.