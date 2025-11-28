Ortega Smith avala el pacto con el PP en Valencia porque "el objetivo es echar a Sánchez y sus secuaces"

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha avalado el pacto con el PP en Valencia para nombrar al 'popular' Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat porque "el objetivo es echar a Pedro Sánchez y sus secuaces".

Desde CentroCentro, donde ha acudido a la presentación del belén municipal, el también diputado ha trasladado a la prensa lo "curioso" que le resulta que le hayan acusado de acercarse al PP y, a la vez, ser crítico con los 'populares'. "Nosotros cuando tenemos que felicitar y cuando tenemos que apoyar iniciativas que son buenas para Madrid o para los españoles, lo hacemos sin ningún reparo. Pero evidentemente contra el PP tenemos muchas críticas porque al final es parte del mismo sistema", ha lanzado.

"Aprueba las leyes en Europa, aprueba las leyes en el Congreso y luego se queja, por ejemplo, porque hay una zona de bajas emisiones o porque hay un tasazo y dice que se lo han impuesto en Europa porque son más de lo mismo, hacen las mismas políticas. Unos son los que lo impulsan y otros, desgraciadamente, los que compran la mercancía. Por ejemplo, con las nefastas ideologías de género o la desmemoria histórica", ha enumerado.

En cuanto al pacto en sí en Valencia, Ortega ha contestaod que el objetivo "es echar a Sánchez y a sus secuaces, lograr recuperar las instituciones, el Estado de Derecho, la unidad de España y la libertad". "Y si para eso no tenemos la fuerza suficiente, que ya quisiéramos los de Vox tener la mayoría absoluta para no depender de nadie, pues nos toca intentar llegar a acuerdos", ha replicado.

Sí ha aclarado que no se trata de "acuerdos sobre sillones, puestos o coches oficiales" sino "sobre políticas concretas". "¿Qué vamos a hacer para lograr parar al separatismo? ¿Qué vamos a hacer para lograr crear puestos de trabajo, para apoyar a los autónomos, para apoyar a nuestro sector primario, al campo? Esas son las políticas que importan", ha defendido.

Incluso ha llegado a afirmar que "España está a punto de partirse, de quedarse sin las libertades, ir camino de países que perdieron la libertad". "Y estoy pensando, por ejemplo, en nuestra querida nación hermana de Venezuela", ha concluido.