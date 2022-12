Ortega Smith insiste en el 'no' al presupuesto y reclama que "todos los vehículos sin etiqueta" puedan entrar en Madrid

No presentan enmiendas, ni parciales ni a la totalidad

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha insistido en el 'no' de su grupo al presupuesto presentado por el Gobierno municipal de PP y Cs, a pesar de no haber presentado ni enmienda a la totalidad ni parciales, y reclama que no solo las furgonetas B sino "todos los vehículos sin etiqueta" puedan entrar en la almendra central.

Tras asistir a la presentación de la programación cultural navideña del Ayuntamiento, el líder municipal de Vox ha señalado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por ser "el que ha cambiado" al anunciar una moratoria para furgonetas B cuando "dijo que era imposible legalmente".

"Apeló a la demagogia al decir que Vox solo quería chantajear al Gobierno, que Europa nos caería con todas las penas del infierno y la realidad es que el que está cambiando, el que está empezando a acertar, es el alcalde, que ahora acierta cuando en una parte cumple una de las peticiones de Vox", ha sostenido el edil.

Ortega Smith ha definido la potencial moratoria a los B como "un respiro, un pequeño parque en el tiempo, hasta que se logre derogar este sinsentido del Madrid Central de 'Carmeida'".

"MANTENEMOS EL MISMO DISCURSO"

"Queda mucho camino, muchos vehículos sin etiqueta, los A, miles de vehículos que vienen a trabajar todos los días. Decimos que, a diferencia del alcalde, desde que nos presentamos a las elecciones seguimos manteniendo el mismo discurso, que hay que acabar con el Madrid de las restricciones y de las multas y A tiene que seguir en esa línea, que no ha hecho más que empezar, y levantar una absurda restricción que puede llevar a la ruina a muchos transportistas y que está coartando la libertad de miles de madrileños", ha defendido.

Sobre la moratoria a las furgonetas B, Ortega Smith ha recordado que Vox la propuso en el Pleno de septiembre "y se negaron a aceptarla pero luego el Gobierno la aprueba para ponerse la medalla". "Los madrileños saben quién mantiene la coherencia y el mismo discurso y quién va pegando bandazos y oliendo a elecciones. Empieza el electoralismo con parches", ha lamentado.

ALMEIDA Y EL GRUPO MIXTO

Ortega Smith ha acusado a Almeida de "haberse echado a los brazos del Grupo Mixto aupando a unos tránsfugas, las manos derechas de Manuela Carmena". El Mixto ya ha anunciado que no apoyará el presupuesto, para lo que ha registrado una enmienda a la totalidad.

"Ahora intentará disimularlo diciendo que otros son sus socios preferentes pero ya no van a engañar a nadie porque todos vimos en quién se apoyó para aprobar el Madrid Central, la ordenanza de terrazas y los presupuestos", ha rematado.

MORATORIA PARA TODOS LOS VEHÍCULOS

Vox mantendrá su 'no' al presupuesto "hasta que el alcalde no decida de manera efectiva aplicar una moratoria, que ahora ha demostrado que sí es legal y posible, que permita que todos los vehículos sin etiqueta, que los vehículos A, puedan entrar en Madrid y el resto de vehículos B, al menos hasta que los tribunales decidan sobre este sin sentido de las restricciones y multas".

"O hasta que los madrileños en las elecciones decidamos poner las cosas en su sitio. Hasta entonces nuestro 'no' lo tiene ya", ha advertido a Almeida.

También le ha enviado un mensaje al alcalde, que no crea que en Vox son "como el PP, que cada uno lleva la batalla por libre". "Primero lo personaliza conmigo, luego dice que preferiría tener a Rocío Monasterio porque con ella se puede negociar pero ella le dice que piensa lo mismo sobre la aberración de Madrid Central. Luego apela al presidente, ya verá como (Santiago Abascal) le va a contestar en igual sentido", ha advertido al 'popular' porque en Vox son un partido "con unidad de criterio y la táctica del divide y vencerás no funciona".

Ortega Smith, por último, ha insistido en el 'no' a un presupuesto que incluye 400 millones de ingresos procedentes del "latrocinio de las multas y las restricciones, con la mentira de la Agenda 2030 y que sigue dando dinero a los chiringuitos de la izquierda".