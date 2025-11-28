Ortega Smith no tiene claro si irá a la manifestación del domingo porque cree que el PP da "balones de oxígeno" al PSOE

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, no tiene claro todavía si irá a la manifestación del domingo en el Templo de Debod porque cree que el PP acaba siempre dando "balones de oxígeno" al PSOE.

"No lo tengo claro todavía, no lo sé", ha contestado a la prensa desde CentroCentro después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado una concentración "cívica", "abierta" y "sin siglas" este domingo en Madrid contra el Gobierno ya que, según ha afirmado, no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que están conociendo.

Ortega ve con buenos ojos unas protesta "para denunciar la mafia corrupta de Sánchez" y que "todo aquel que quiera libremente ir, que vaya". "Nosotros como partido político hemos convocado muchas concentraciones, manifestaciones por toda España y bienvenido sea todo el que sume para lograr que los españoles despierten y que no haya ningún español que siga engañado pensando que Sánchez defiende a los trabajadores o que es un presidente que defiende los intereses de España. Que abran los ojos y vean que lo que tenemos es una mafia que ha colonizado las instituciones", ha argumentado.

Ortega Smith se ha dirigido al PP para espetarles que quien convoca una manifestación y dice que el objetivo es luchar contra Sánchez "tiene que demostrar que es eso y no un objetivo partidista".

"Lo que nosotros le podemos decir al PP está muy bien que se manifieste en la calle por la mañana, pero que no vaya luego por la tarde a darle balones de oxígeno al PSOE", ha espetado.

UNA VELA A DIOS Y OTRA AL DIABLO

"Está muy bien criticar a Sánchez, pero luego hay que estar dispuesto a aprobar las leyes que sean necesarias para que la corrupción realmente sea apartada de la política. Quiero decirle con esto que no vale estar poniéndole una vela a Dios y otra al diablo el mismo día, una cosa por la mañana y otra por la tarde", ha acusado a los 'populares'.

El PP, en palabras de Ortega, "es cómplice de lo que está haciendo el PSOE porque apoya en Europa y aprueba en Europa las leyes que luego imponen en España, porque vota con el PSOE en muchas ocasiones sobre leyes que deberían negarse a apoyarle". "Así que me parece muy bien, pero que no sean hipócritas, porque los votantes del PP quieren hechos y no solo propaganda", ha concluido.