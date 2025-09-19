Ortega Smith rechaza la reinstalación del homenaje a Largo Caballero, "un genocida por muchas placas que repartan"

Archivo - El Ayuntamiento de Madrid devuelve la placa de Largo Caballero a la fachada de la Junta de Chamberí - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha rechazado la reinstalación del homenaje a Francisco Largo Caballero en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí, "un genocida y un criminal por muchas flores, placas y mentiras que repartan un día sí y otro también" entre "la izquierda y la extrema izquierda".

La placa luce desde este jueves en la fachada de la Junta después de que el pasado julio el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 29 de septiembre de 2020, por el que se retiraba de la ciudad los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, además de la placa situada en la Plaza de Chamberí dedicada al que fuera presidente del Gobierno.

El líder municipal de Vox ha descrito a Largo Caballero, "llamado 'el Lenin español'", como "uno de los mayores criminales y genocidas de la historia de España". "En cualquier país decente no sólo no tendría una placa sino que en su lugar habría una por las víctimas de este asesino", ha declarado.

Ortega Smith ha recorrido la trayectoria política de Largo Caballero en un comunicado. "Dio un golpe de Estado contra la República de 1934, la llamada Revolución de Asturias, que además de costar la vida a más de 1.300 personas supuso la destrucción de edificios, la quema de iglesias y la persecución política. Al salir de la cárcel, entre 1935 y 1936, se dedicó a impulsar políticamente el asesinato a líderes de la oposición, la represión en Madrid y en otras muchas ciudades de España contra religiosos, disidentes políticos o contra todo aquel que no pensara igual, además de la quema de iglesias", ha manifestado.

Declarada la Guerra Civil, de 1936 a 1937 fue presidente del Gobierno de la Segunda República, "cuando se produjeron las mayores atrocidades: las checas en los diferentes distritos de Madrid, la detención ilegal, la tortura y el asesinato brutal, como buen ejemplo de ello, Paracuellos".

"Queremos reivindicar a sus víctimas, y decirle a la izquierda y a la extrema izquierda que no van a cambiar la historia de España. Él es un genocida y un criminal por muchas flores, placas y mentiras que repartan un día sí, y otro también", ha condenado.

SENTENCIA DEL SUPREMO

En la argumentación, los magistrados del Supremo señalaban que la sentencia impugnada "se limita a decir que no advierte que relacionen la actuación de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto Tuero con la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura".

El Grupo Municipal Vox, con Javier Ortega Smith a la cabeza, centraba su motivación, según los fallos judiciales, en "las conductas y/o trayectorias personales de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto" pero, como indican las resoluciones, sin ir acompañadas de las fuentes de conocimiento de los hechos y acusaciones, "lo que resulta imprescindible para revestirlas de una mínima objetividad".