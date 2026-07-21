Ortega, ya como no adscrito y "proscrito", arremete contra "los atropellos de la partitocracia"

El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y actual edil no adscrito, Javier Ortega Smith, se ha presentado al Pleno de Cibeles como "concejal proscrito" porque "más vale ser proscrito de los traidores y ser leal a los españoles", para arremeter contra "los atropellos de la partitocracia, que ha secuestrado la democracia y la representatividad directa de los ciudadanos a través de normas que conculcan los más elementales principios y el sentido común".

"Cuatro metidos en un despacho deciden que un concejal, que un portavoz ha de dejar de serlo y sin dar ninguna causa porque no explica si ha robado, si ha mentido, si su política municipal es contraria a la del partido, si maltrata a sus compañeros, si es un vago que no trabaja, no dan una sola razón. Simplemente deciden en ese despacho que hay que cesarle fulminantemente como portavoz y como concejal de ese partido", ha cargado contra la dirección de su antiguo partido.

El nombrado portavoz del grupo municipal Vox, Ignacio Ansaldo, ha lamentado esa expulsión de Vox, "una de las mayores injusticias de la política". "Vox nació como un proyecto político al servicio de los españoles y surgió gracias a actos dignos de otros tiempos, todos ellos realizados por Javier Ortega, como silenciar el frontón de Mondragón al exigirle a un etarra recién salido de la cárcel que votara con el DNI, como poner en el risco más alto de Gibraltar una bandera de España de 178 metros cuadrados que se veía desde toda Algeciras y tener que salir nadando por el Mediterráneo de la cueva de los piratas más tarde", ha ensalzado a quien fuera su compañero.