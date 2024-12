Óscar López acusa a Ayuso de protagonizar una "contrarrevolución cultural" que va "contra el avance de la civilización"

Resta peso a no contar con un escaño en la Asamblea y dice que Ayuso no es conocida por lo que dice en el hemiciclo sino por confrontar

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convertir la región en el "epicentro" de una "verdadera contrarrevolución cultural" que va "contra el propio avance de la civilización".

"Se machaca a los medios de comunicación mientras se financia a los creadores de bulos. Estamos viendo cómo se machaca a los sindicatos, se machaca al feminismo, se machaca a todo aquel que no comulga con las ideas de ese PP de Madrid, que quiere hacer de Madrid un club privado", ha lanzado el recién investido líder de los socialistas madrileños en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

López ha planteado un modelo que se centre en que Madrid sea "abanderada del avance, del progresismo, del propio avance de la civilización y no ir hacia atrás", ya que es una de las regiones "más avanzadas de Europa".

El ministro se convertía la pasada semana en secretario general del PSOE-M sin tener que llegar a primarias, ya que no se presentó ningún adversario que le disputase el cargo. Este lunes ha insistido en que el "reto" de lograr recuperar Madrid para el PSOE es "apasionante" y se ha reconocido con "ganas e ilusión" para hacer frente a la "maquinaria muy bien engrasada" del PP en la región.

Ha vuelto a asegurar que el paso para decidir presentarse fue "propio", pero que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su voluntad. Como hiciera el pasado jueves al presentar su candidatura ha insistido en lo complicado que es hacer política, a sus ojos, en la Comunidad de Madrid señalado que el PP de la región "trituró incluso al jefe del PP nacional" Pablo Casado.

"Han visto cómo, en el Partido Popular en Madrid, incluso se llegaron a espiar entre ellos, entre ellos mismos, por competiciones internas. Por lo tanto, claro, sí, la gente conoce muy bien lo que hace el PP de Madrid. Y yo, desde luego, me rebelo frente a todo eso", ha apostillado el ministro de Transformación Digital.

OPOSICIÓN A AYUSO SIN ESCAÑO

También se ha referido a las dificultades para hacer oposición a la presidenta madrileña sin contar con un escaño en la Asamblea de Madrid. López ha restado peso a este hecho, asegurando que Ayuso no ha sido "conocida en todo el mundo por lo que hace" en el parlamento regional sino "por lo que hace fuera de la Asamblea".

"(Es conocida) Por confrontar permanentemente con el Gobierno de España. Le recuerdo que la señora Ayuso es la única que no vino a ver al presidente del Gobierno. No respeta ni los mínimos institucionales. Le recuerdo que fue la única que no firmó un convenio para recibir 170 millones de euros para las universidades públicas de Madrid", ha planteado.

Asimismo, ha garantizado que podrá compaginar el cargo de ministro con el de líder del PSOE-M y, como hiciera la pasada semana, ha afirmado que dedicará más tiempo a sus labores en el Ejecutivo central que "el que dedica Ayuso" a su labor institucional como presidenta de la Comunidad de Madrid. " Por supuesto que sí, yo seguiré compatibilizando exactamente igual que hace la señora Ayuso", ha zanjado.