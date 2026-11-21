El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El acto se enmarca dentro de los actos programad - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha asegurado que en mayo la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ocupada actualmente por Isabel Díaz Ayuso, "dejará de dar vergüenza y empezará a dar ejemplos".

Así lo ha trasladado López desde un mitín del PSOE en Villarejo de Salvanés, donde ha destacado que el truco de Ayuso es que "se hable de lo que dice y no se hable de lo que hace".

"Cada burrada que dice trata de ocultar que hay un millón de madrileños y madrileñas en listas de espera mientras le da 8.000 millones de euros a Quirón", ha reprochado.

En este sentido, ha señalado que también "cada burrada que dice trata de tapar" que las universidades públicas madrileñas están pidiendo préstamos para "poder funcionar", mientras Ayuso "sigue abriendo universidades privadas en Madrid".

"Cada salvajada o cada insulto de los que dice todos los días son para ocultar que primero vivió en un piso con ático financiado con comisiones del Grupo Quirón, con su expareja, y que ahora ha comprado un ático con el dinero de todos los madrileños que ha costado casi 7 millones de euros", ha recordado.

Asimismo, ha hecho alusión a las declaraciones de la presidenta del Gobierno regional en una entrevista en 'Bloomberg' cuando reconoció "por primera vez" que fue "un error" cómo explicaron desde el Ejecutivo regional la compra del inmueble del Paseo General Martínez Campos.

Al hilo, el también secretario de los socialistas madrileños ha asegurado que Ayuso "no lo ha contado mal", sino que lo "ha hecho muy mal" comprando su ático con el dinero de "todos los madrileños".

Además, durante su intervención ha pedido el voto del PSOE a la gente, porque a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta haciendo "la mejor campaña" del Partido Socialista desde el año 1982.