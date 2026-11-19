El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha calificado de "muy graves" las instrucciones de la Comunidad de Madrid dirigidas a los centros educativos no universitarios sobre el deber de neutralidad institucional en huelga y le ha acusado de "amordazar" a la educación pública.

"La Comunidad de Madrid ha mandado una circular a los profesores, a los colegios, para amordazar a la educación pública en esta comunidad, para que no se puedan expresar, para que no se puedan manifestar, para que no puedan enseñar en libertad", ha manifestado López, en declaraciones remitidas a los medios durante un encuentro de Juventudes Socialistas celebrado este jueves en Fuenlabrada.

En el documento, que ha sido firmado este jueves por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguer, se incluyen, entre otras medidas, dos instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios para garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas y establecer medidas extraordinarias de refuerzo educativo ante la interrupción de las clases provocada por los paros convocados desde el pasado 14 de octubre.

Además, el también secretario de los socialistas madrileños ha calificado de "intolerable" que el Gobierno regional "no se reúna con toda la comunidad educativa" que lleva en huelga indefinida más de un mes.