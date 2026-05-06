Óscar López censura "irresponsabilidad" de Ayuso en su viaje cuando España está "reconstruyendo" la relación con México

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado este miércoles la "irresponsabilidad" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a México cuando España está "reconstruyendo la relación con México".

"No me quiero referir a todo el episodio de cómo España, a todos sus niveles, con todas instituciones, estaba reconstruyendo la relación con México y la irresponsabilidad de la señora Ayuso", ha apuntado el ministro a los medios de comunicación desde Patones al ser preguntado por ese viaje a México de la presidenta, que arrancó este domingo.

La agenda de Ayuso le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya. Entre sus compromisos de este lunes estaba el acto 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés', en el que iba a estar acompañada del músico Nacho Cano.

Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, --con quien no se reunirá Ayuso-- afirmaba anoche que aquellos conservadores que reivindican la conquista y a Hernán Cortés "están destinados a la derrota".

Precisamente Sheinbaum hace unas semanas en la cumbre de progresistas en Barcelona en la que el presidente de España, Pedro Sánchez, ejerció de anfitrión, negó que hubiera una "crisis diplomática" con España a pesar de las tensiones desde que su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, reclamase hace años unas disculpas de España por la Conquista.

Este marzo el Rey Felipe VI admitía en conversación informal con el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, que hubo "mucho abuso" durante esta épica a pesar de las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos.

Al margen de la cuestión diplomática, López ha reiterado su duda de qué presidente autonómico o ministro puede "desaparecer 10 días del país" sin "dar ninguna explicación" y con una agenda como "promocionar el musical de Nacho Cano y contactar a millonarios latinoamericanos".

"Lo tengo la impresión, y no me la quita nadie de la cabeza, de que la señora Ayuso está pensando en su futuro personal. Está haciendo contactos cada vez que viaja a Miami, a México, de gente con muchos recursos, y creo que está pensando en su futuro personal y no está pensando en Madrid", ha rematado.