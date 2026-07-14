Óscar López critica la sentencia al hermano de Sánchez: "Hay mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la celebración del acto de inauguración de la 15ª edición del South Summit Madrid 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha criticado este martes la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que hay "mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia".

Lo ha afirmado en una serie de mensajes en redes sociales después de conocerse que la Audiencia Provincial de Badajoz ha sentenciado a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

Ante ello, López ha afirmado que la democracia española "merece más respeto" y que "no hay ningún motivo para condenar a David Sánchez". "Pero es que la mera tramitación ante la jurisdicción penal de un asunto que solo cabría haberse tramitado ante la jurisdicción contencioso-administrativa rompe con todo el pasado y abre un precedente peligrosísimo de cara al futuro", ha lanzado.

Asimismo, ha afirmado que este procedimiento junto al que acabó condenando al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la causa que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, son "lo que parece".

"Hay mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia. Parece increíble en un país europeo y plenamente democrático en pleno siglo XXI. Pero está pasando. Lamentablemente", ha rematado.