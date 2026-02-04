Óscar López dice que Ayuso participará "como lideresa de la ultraderecha española" en el evento en Mar-a-Lago con Milei

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará el martes "como lideresa de la ultraderecha española" en el evento que se celebra en el club Mar-a-Lago, donde se encuentra la residencia privada de Donald Trump en Florida, en el que participará el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Participa por videoconferencia, ¿con pinganillo o sin? Ella va como lideresa de la ultraderecha española. No se si ocupa el lugar de Santiago Abascal (Vox) o de Alberto Núñez Feijóo (PP)", ha lanzado en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Considera López que su presencia en el acto refuerza que sus "referentes" en política internacional son el presidente de Argentina --con quien se reunió hace un mes en la Casa Rosada-- y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Se trata de 'The Hispanic Prosperity Gala', un evento organizado por la plataforma Latino Wall Street, que reúne a "líderes mundiales, empresarios y visionarios para promover la prosperidad estadounidense y fortalecer las alianzas comerciales y financieras estratégicas entre Estados Unidos y América Latina".

El evento, organizado en colaboración con Latino Wall Street y al que se accede únicamente por invitación, también tiene como objetivo "promover la libertad de expresión, la libertad financiera y los valores conservadores", según informa en su página web.