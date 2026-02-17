Óscar López dice que "el PP de Ayuso se desmorona" tras la dimisión de tres diputados del entorno de Viciana

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el PP de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "se desmorona" tras conocerse la entrega del acta de tres diputados de la Asamblea vinculados al exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.

"No consigue doblegar a los rectores con su sectaria Ley de Universidades y ahora se suceden los ceses y dimisiones en su Gobierno", ha lanzado en sus redes sociales.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación posteriormente ha afirmado que Viciana es la "primera víctima del 'ayusazo universitario'", como califica el PSOE a la Ley de Universidades, y que coloca a "una consejera más sectoria", en referencia a la titular de Educación entrante, Mercedes Zarzalejo.

"Lo importante es lo que está haciendo con la Universidad Pública madrileña, a la que está asfixiando económicamente y contra la que ha querido hacer la peor ley universitaria de la historia", ha rematado.

DIMISIONES

En el Grupo Parlamentario las dimisiones, que ya han sido formalizadas en el Registro del Parlamento autonómico como ha podido comprobar Europa Press, son las del portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

Estas renuncias llegan el mismo día en que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado el cese del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

El primero en anunciar su dimisión ha sido Pablo Posse, quien adelantó a primera de la mañana en la comisión del ramo que habría salidas también en la Consejería de Educación. Concretamente, citó a los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria, Nicolás Javier Casas, y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda.

Sobre el alcance de los cambios que puedan producirse con el relevo de Viciana diversas fuentes apuntan a Europa Press que no todas las personas que dejarán su cargo lo harán por voluntad propia sino que la nueva consejera formará su propio equipo.