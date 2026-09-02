Óscar López exige la dimisión de Ayuso por "ocultar" su visita al ático: "Llevan mucho tiempo mintiendo"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido este miércoles la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por "ocultar" hasta el momento su visita al ático adquirido por el Gobierno regional en Chamberí y al asegurar que "lleva mucho tiempo mintiendo".

"El aticazo era tan para ella que fue personalmente a visitarlo. ¿Por qué lo han ocultado hasta ahora? ¿Por qué decía que no tenía "la menor idea"?", se ha preguntado el líder de los socialistas madrileños a través de sus redes sociales. Considera López que Ayuso debe dimitir y "no puede seguir ni un minuto más como presidenta".

La líder del Gobierno regional visitó el ático adquirido por la empresa pública Planifica Madrid en el distrito de Chamberí tras su compra, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.

Según han precisado, la dirigente regional lo visitó una vez que la Comunidad de Madrid lo había adquirido pero se dejó para finales del mes de octubre "la decisión de qué hacer respecto al traslado" por las obras en la Real Casa de Correos. "Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", señalan.