Óscar López llama a condensar en las urnas "toda la fuerza, la ilusión y las ganas" en 2027: "Un año para el cambio"

Archivo - El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - PSOE MADRID - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha llamado a los 7 millones de madrileños a condensar en las urnas en 2027 "toda la fuerza, toda la ilusión y todas las ganas" para lograr "el cambio" en la región tras 30 años de PP concatenados.

Lo ha trasladado a los medios de comunicación a su llegada a la Rosaleda del Parque del Oeste, donde el PSOE-M ha celebrado su acto paralelo por el Dos de Mayo al no haber invitado el Ejecutivo regional a ningún miembro del Gobierno.

"Estamos celebrando el Dos de Mayo en un ambiente de ilusión, de ganas, de fuerza, de movilización absoluta para hacer posible que Madrid sea la vanguardia de las buenas políticas, de la política justa, de la política limpia, de la política del entendimiento y no de la política sectaria que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid", ha lanzado el ministro.

Ha adelantado que para lograr este cambio van a dirigirse este año a 7 millones de madrileños para explicarles "qué se va a hacer" si el PSOE llega al Gobierno autonómico, explicar las propuestas con énfasis en la defensa de la Sanidad Pública, atención justa a los mayores y a los migrantes.

Preguntado por si quiere ser él el candidato de los socialistas madrileños, ha indicado que se presentará a las primarias porque cree que tiene "un buen proyecto para Madrid".

Ha advertido, eso sí, que si hay otro militante que crea que tiene un proyecto de región mejor "tiene el derecho y la obligación de presentarse". "¿Y por qué digo la obligación? Porque en el Partido Socialista votamos. Y una vez que votamos, trabajamos todos para ganar. Lo que no vale es no hacerlo y luego no andar sumando y arrimando el hombro", ha añadido.