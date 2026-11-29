El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha pedido este domingo una movilización masiva para que España y Madrid batan récord de participación y nadie se quede sin votar en la jornada electoral.

En declaraciones ante los medios de comunicación a las puertas del colegio electoral CEIP Ermita del Santo en Madrid, López ha subrayado la importancia de la jornada y ha señalado que hoy no solo es un día clave para España, sino también para toda Europa.

"Creo que solo puede haber un mensaje, que es llamar a una movilización masiva. Ojalá España bata récord de participación en el día de hoy. Ojalá Madrid también lo haga, hay una movilización masiva en Madrid y no falte nadie por votar, en ningún barrio, en ninguna calle, en ninguna plaza, en ningún municipio de Madrid, que todo el mundo vaya a votar porque es un día muy muy importante para que España siga avanzando", ha manifestado.