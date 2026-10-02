Óscar López marca este viernes como "el día" para elegir entre vivienda o especulación:"Con las calles o con los áticos"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), acompañado del secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ósca - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha marcado este viernes como "el día" para decidir entre vivienda o privilegios con la convalidación de los dos reales decretos en el Congreso de los Diputados.

"Ni un paso atrás. Es el día Vivienda o especulación. Soluciones o privilegios. Con la gente o con los fondos. Con las calles o con los ático", trasladaba a medianoche en sus redes sociales.

Lo hacía con una imagen de dos pastillas de color rojo y azul,. en referencia a la película 'Matrix', en la que Morfeo hacía elegir entre una ilusión cómoda o despertar a una realidad difícil.

El ministro publicaba este mensaje horas después de que Junts adelantara que no apoyarían estos dos reales decretos nacidos del desahucio de Maricarmen, de 87 años en Retiro, y las posteriores movilizaciones que terminaron en la acampada en la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas.