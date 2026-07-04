Óscar López (PSOE) acusa a PP y Vox de querer una España "en blanco y negro" frente a un país "de colores"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita las exposiciones en el Espacio de Arte Contemporáneo y la Casa Palacio Juan Jedler, a 4 de abril de 2026, en Almagro, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). - Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este sábado a PP y Vox de querer una España "en blanco y negro" frente a un país que, según ha defendido, "hoy es de colores", "abierto" y "moderno".

"El PP y Vox quieren una España en blanco y negro, pero España hoy es de colores", ha señalado López en declaraciones a los medios desde la manifestación del Orgullo en Madrid, donde ha reivindicado esta celebración como "el mejor ejemplo" de tolerancia, apertura, derechos y libertades.

El socialista ha criticado así los pactos entre PP y Vox que se están produciendo en comunidades autónomas como Andalucía y ha sostenido que esas alianzas "no representa la España del presente ni la España del futuro".

López ha defendido que el Orgullo permite mostrar "este Madrid" y "esta España" que, a su juicio, son "la contraria a la del PP y Vox". "Hoy estamos aquí para mostrar este orgullo de Madrid y este orgullo de tolerancia, de apertura y de un Madrid diferente", ha afirmado.

El secretario general del PSOE-M ha subrayado que España es "un país abierto" y ha situado al colectivo LGTBIQ+ como "vanguardia" en la conquista de derechos y libertades. "El colectivo ha sido desde luego la vanguardia que ha ido abriendo caminos y rompiendo esos techos para reivindicar la igualdad", ha destacado.

López ha concluido que el Orgullo es "un día de fiesta", pero también "un día de reivindicación" para defender los derechos conquistados y enseñar un Madrid y una España que es "la contraria" a PP y Vox.