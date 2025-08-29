Óscar López reitera que la Comunidad "debe mejorar" condiciones de Brigadas Forestales: "No es un asunto del Gobierno"

Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso "debe mejorar" las condiciones laborales de las Brigadas Forestales y ha defendido que "no es un asunto del Gobierno de España".

"Si quiere mejorar las condiciones de esos brigadistas que trabajan para Tragsa, pero que están contratados para la Comunidad de Madrid, tiene que mejorar sus condiciones. Por lo tanto, no es un asunto del Gobierno de España. No es un asunto de Tragsa, es un asunto de la Comunidad de Madrid, que tiene que ser quien mejore las condiciones de esos trabajadores", ha subrayado desde el intercambiador de Cuatro Vientos a los medios de comunicación.

El Comité de Empresa de las Brigadas Forestales anunció este jueves que seguirán adelante con la huelga indefinida tras una "insuficiente" reunión a tres bandas con representantes de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública Tragsa en la que no se ha logrado alcanzar soluciones al conflicto laboral de los trabajadores.

Las tres partes se reunieron en las instalaciones de Tragsa en Leganés para abordar las reivindicaciones de un colectivo cuya contratación depende de la empresa pública tras recibir un encargo en 2022 por parte de la Comunidad de Madrid y que expira en el mes de diciembre.

"Cuando la señora Ayuso reapareció después de estar en Miami, dijo una mentira como un templo. Dijo que los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid eran cosa del Gobierno de España. No es verdad, es falso", ha insistido al ser preguntado por la reunión.

López ha recalcado que en la región hay bomberos forestales y ha asegurado que la plantilla la "ha recortado" la dirigente madrileña en "un número drástico". Ha añadido que la Comunidad "tiene un encargo hecho a Traga, que finaliza en diciembre" y ha recalcado que los trabajadores "están reclamando ser bomberos forestales" de la región.

"Una vez más, las políticas de recortes de la derecha y de la señora Ayuso, que recorta sus servicios públicos y luego los subcontrata para tratar de erudir el problema. Que cumpla con sus competencias, que dé respuesta a los brigadistas y desde luego que amplíe la plantilla de bomberos forestales en la Comunidad de Madrid", ha zanjado.