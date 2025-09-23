Óscar López reprocha a Ayuso sus "ataques" a la jueza que investiga a su novio y al PP que "no respete la Justicia"

Imagen de recurso del ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus "ataques" a la jueza que investiga el presunto fraude fiscal de su novio, Alberto González de Amador, y ha afirmado, además, que el PP "no respeta la Justicia":

"El Partido Popular no opina, no habla sobre los hechos, sobre los datos, ataca directamente. Ataca a la jueza, en este caso como atacó a la jueza que está investigando la dana, o como ustedes le han puesto, llamaron un cáncer al Tribunal Constitucional...", ha planteado el también líder del PSOE-M en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Ayuso ha afirmado esta mañana desde el Hospital Niño Jesús, tras la apertura de juicio oral a su novio, que los "escándalos tienen el tamaño y duración" que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le conviene".

"Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez, solamente pensé ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente? Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano", ha espetado Díaz Ayuso.

López ve en estas afirmaciones un ataque y ha defendido que él ha "opinado muchas veces" sobre sentencias que no comparte, pero "respetando la Justicia y argumentando, dando datos".

En cambio, ha afirmado que en el caso de la pareja de la presidenta "lo que pasa es lo que ha pasado", que han "pillado con el carrito del helado" a González Amador y que "ese carrito del helado lleva a un tema muy grave, que es Quirón y el ático donde vive la señora Ayuso".

Al ser preguntado por las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los jueces que "están haciendo política", López ha defendido que "todos los casos que persiguen al entorno del presidente" proceden "de denuncias de Manos Limpias o de Hazte Oír, todo "denuncias políticas" de organizaciones "ultraderechistas".

Frente a ello, ha situado el caso de González Amador "donde hay un delito, un presunto delito como un presunto castillo que el señor Amador reconoció al juez porque evidentemente no tenía otra".