Óscar López urge a Ayuso acatar la ley y crear el registro de objetores del aborto tras la resolución del TSJM

Archivo - El secretario general del PSOE de Madrid, óscar López, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PSOE de Madrid, a 24 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha urgido este lunes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a que acate la ley y cree el registro de objetores del aborto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ordenado a su gobierno iniciar los trámites para ello.

"Una vez más, la Justicia le ha recordado a Ayuso que tiene que cumplir la ley, y la ley ampara a las mujeres madrileñas que no se tienen que ir a ningún sitio si quieren abortar, lo pueden hacer en Madrid, tal y como dice la ley", ha manifestado López en un audio difundido a los medios.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico debe crear el registro de objetores de conciencia con el fin de proteger "a los profesionales, justo al revés de lo que dice Ayuso".