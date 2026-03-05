Óscar López ve en Ayuso "una empanada mental considerable" y que con ella España estaría "mucho más allá de las Azores"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M , Óscar López, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene "una empanada mental considerable" y que con ella España estaría "mucho más allá de las Azores".

Así lo ha planteado desde la Feria ARCO al ser preguntado por la intervención de Ayuso en la sesión de control de la Asamblea en la que ante el 'No a la guerra' promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que "claro que no" y que "acabe cuanto antes". "No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles", ha defendido la presidenta madrileña.

Ante ello, López ha afirmado que "es difícil seguir toda su empanada mental". "Ayuso tiene una empanada mental muy considerable, pero les voy a contar el truco, no sigan las tonterías que dice, lo que importa es lo que oculta", ha planteado López, incidiendo en el "escándalo" de las empresas a las que Ayuso está "privilegiando con miles de millones" para acabar "viviendo en su ático".

Sobre la posición internacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro ha afirmado que "afortunadamente" es presidenta de la región y no de España. "Sabríamos donde estaría ahora, mucho más allá de las Azores", ha apuntado en referencia a la foto de la alianza para intervenir militarmente en Irak entre el Reino Unido de Tony Blair, el Estados Unidos de George Bush y la España de José María Aznar (PP). Al hilo, López ha añadido que la presidenta de la Comunidad de Madrid "hace poco apoyaba el genocidio en Gaza".

Frente a ello, ha proseguido López, España cuenta con un Gobierno con el presidente Pedro Sánchez que "ha unido a todos los amantes de la paz".