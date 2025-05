Óscar López ve "muy grave" que se publiquen mensajes privados de Sánchez y pide investigar la filtración

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar Lopez, ha tachado de "muy grave" la campaña "infame" que se está llevando a cabo contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al revelarse mensajes privados y ha pedido investigar esta filtración.

Así lo ha señalado durante su asistencia junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, en la concentración por Europa, bajo el lema 'Por una Europa social y democrática'.

En este contexto, se ha referido a los 'whatsapps' entre Sánchez y José Luis Ábalos que publica hoy el diario 'El Mundo' en donde se desvelaría que el líder del PSOE encargó a su mano derecha terminar con las críticas internas.

"Me parece muy grave que se publique comunicaciones privadas del presidente del Gobierno. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras", ha subrayado.

El líder del PSOE madrileño ha señalado que a pesar de "toda esta campaña de bulos, de fango de la ultraderecha y de la derecha de este país, este Gobierno va a seguir avanzando".

"Todos entendimos lo que dijo el señor Aznar cuando dijo 'el que pueda hacer que haga', pero que esta campaña infame contra el presidente del Gobierno revelando mensajes privados, insisto, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial, es muy grave y desde luego que entiendan todos aquellos que están en acabar con este Gobierno por tierra, mar y aire y sin ningún límite y sin ningún escrúpulo, que este Gobierno va a seguir avanzando", ha reseñado.

Insiste en que "estos mensajes tienen un tono muy claro contra determinados miembros del Partido Socialista que han ido desapareciendo".

"Es muy grave que se publiquen mensajes privados, personales, del presidente del Gobierno, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial, es muy grave y por lo tanto lo que no vamos a consentir y desde luego lo que tienen que entender todos aquellos que están en esa campaña de acoso y derribo al Gobierno de España es que no lo van a conseguir, España va a seguir avanzando", ha agregado.