Óscar López ve "muy importante" que "todas las investigaciones" avancen "con normalidad" en alusión al novio de Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera "muy importante" que "todas las investigaciones puedan avanzar con normalidad", en referencia a la cauisa judicial contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso..

"Yo espero que todas las investigaciones judiciales avancen por igual y que todos los jueces tengan siempre, cuenten con todos los medios a su disposición", ha recalcado en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las instalaciones de la empresa española de satélites FOSSA Systems.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del instructor de rechazar la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar información tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la investigación que afecta a Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Entiende López que estos recursos en las investigaciones tienen que estar no "vaya a ser que haya un doble filtro, que haya un terreno de juego inclinado, que haya una doble vara de medir".

"Si no, pasa lo que pasa. Y es que luego conocemos encuestas que dicen que la inmensa mayoría de los españoles desconfían o piensan que está politizada la justicia", ha planteado.