Un oso, dos dragones, un abrazo y color: así es el arco chino de Usera que une cultura de barrio e identidad madrileña

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la concejala de Usera, Sonia Cea; el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing; el autor de la intervención artística, Okuda San Miguel, y el presidente de la Unión Asociación Chi - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Usera, el distrito de Madrid con la mayor población china en España, ha inaugurado este jueves su primer arco chino, formado por un oso que representa la identidad madrileña y dos dragones que simbolizan la cultura china, ambos unidos en un abrazo.

Al acto de inauguración ha asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, la concejala de Usera, Sonia Cea, el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, y el artista del arco, Okuda San Miguel, entre otras personalidades.

Además, cientos de personas se han acercado hasta la Plaza del Hidrógeno, donde está situado el arco, para observar la obra ya terminada e inmortalizar el momento en sus móviles.

Tanto vecinos del barrio como la comunidad china han querido esta en la cita que ha contado con dragones, bailes tradicionales y numerosas personas con vestidos y trajes típicos de China. Así, a lo largo de la mañana han sido numerosas las personas que han visitado la obra, todas ellas coinciden en que "es preciosa" y simboliza "muy bien" la cultura china y española.

El arco alcanza los 11 metros de altura y los 12 de anchura en sus cotas máximas, mientras que el paso interior mide ocho metros. La actuación cuenta con un presupuesto de 490.000 euros financiado por la Junta Municipal de Usera: 210.000 para la obra civil y 280.000 para la intervención artística.

El pórtico se ha construido en hormigón blanco y está rematado con cubiertas de estructura metálica, teja cerámica vidriada y aleros blancos de placas de cartón yeso y metal.

DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A LA CULTURA CHINA

El diseño corresponde a Óscar San Miguel Erice, conocido como Okuda San Miguel, artista de proyección internacional vinculado a Usera, donde dispone de un espacio de creación, gestión y divulgación artística de más de 1.000 metros cuadrados.

La obra está formada por estructuras geométricas y patrones multicolor, con un armazón metálico interior recubierto de fibra de vidrio y resina de poliéster. Bajo el nombre de 'Two Cultures in Love', el arco reinterpreta los tradicionales 'paifang', construcciones que en la cultura china señalan lugares relevantes y honran la historia de una comunidad.

En declaraciones a los medios, Okuda ha destacado que la idea de la obra era transmitir "lo que está pasando en el barrio que es la unión de dos culturas que ya llevan mucho tiempo en armonía". "La china y la española que las he unido con este abrazo", ha puntualizado, mientras señalaba las partes de la obra.

Al hilo, el artista, que iba vestido con un conjunto multicolor --de la misma variedad de colores que el arco--, ha resaltado que ha trabajado en la obra durante los dos últimos años junto a la comunidad china.

Respecto a la simbología de los dragones y el oso, Okuda ha descrito delante del arco su composición. "Los dos dragones interactúan con el propio pórtico y con las letras chinas que llevan mensajes de paz, amor o diversidad. El oso representa la cultura española", ha precisado.

Además, el artista ha definido su arte como un "arte para la calle". "No es para el turismo ni mucho menos, es para el barrio y principalmente para la comunidad china", ha concluido.

MENSAJES DE PAZ, AMOR O DIVERSIDAD

La intervención pictórica cubrirá el pórtico con proverbios chinos relacionados con el respeto, el encuentro y la convivencia. En el frontal, orientado desde la plaza del Hidrógeno hacia Marcelo Usera, el cartel central mostrará la expresión 'Tian xia wei gong', traducida como "El mundo pertenece a todos".

Las columnas incluirán los mensajes "El afecto y el respeto unen a amigos y vecinos" y "Armonía fluida entre China y el mundo". Las franjas laterales repetirán por su parte el carácter chino 'fu', asociado a la bendición, la prosperidad y la felicidad.

En la cara orientada hacia la plaza del Hidrógeno, la inscripción principal será "La armonía es lo más valioso". A ambos lados aparecerán las expresiones "La gran sabiduría une a Oriente y Occidente" y "La máxima bondad es como el agua".

Antes de tocar el gong para atrer la suerte, Almeida ha expresado que el arco simboliza "la amistad entre China y España". "Una obra admirable que permanecerá para siempre en Usera", ha puntualizado.

Asimismo ha tenido unas palabras para Okuda, un madrileño nacido en Santander en una familia humilde, que vino con 16 años a estudiar Bellas Artes a Madrid y ahora tiene su taller en Usera.

LA PUERTA A DOS KILÓMETROS DE ITINERARIO PEATONAL

Almeida ha recordado que hay un itinerario peatonal de dos kilómetros que conecta el corazón de Usera --ahora con su primer arco chino-- con Madrid Río. "Este recorrido mejora el espacio público con un incremento del número de árboles, parques, zonas verdes y una mejora de las calles", ha subrayado.

El recorrido, además, incorpora referencias a la cultura china, como baldosas grabadas con carpas, seis frases en el pavimento con sus correspondientes traducciones, un horóscopo chino en la plaza de Julián Marías y un parque infantil con forma de dragón en la plaza de las Tizas.

La obra forma parte de una estrategia de regeneración urbana, modernización comercial y descentralización turística que incluye también la digitalización del comercio, un nuevo Punto de Información Turística y diferentes iniciativas para mejorar la calidad comercia

Por su lado, la concejala de Usera, Sonia Cea, ha manifestado, en declaraciones a los medios, que esperan que el nuevo arco, no solo sea "un icono para el distrito", sino, "un icono para Madrid".

En este sentido, ha explicado que es "una muestra de ese abrazo de dos culturas" y "la guinda del pastel" de "la regeneración profunda que se ha hecho en Usera". "Desde Usera a Madrid y de Madrid al mundo", ha concluido, mientras miraba la nueva obra, que abre las puertas al Chinatown madrileño.