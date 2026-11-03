Pache (PP) advierte que irán a la Justicia ante un desalojo de la acampada hecho "cuando ya no son útiles" al PSOE

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado este martes que "sí se podía desalojar" la acampada de la Puerta del Sol y ha avisado de que se tendrá que explicar ante la Justicia por qué no se hizo antes.

"Sí se podía desalojar. Sí había problemas de seguridad. Sí había problemas de insalubridad. Sí había daños al patrimonio. Pero ahora ya no son útiles a la campaña del PSOE. Ese es el criterio. Lo tendrán que explicar a la justicia", ha señalado en un mensaje en 'X'.

Dos personas han resultado detenidas por desobediencia y resistencia en el desalojo en la madrugada de este martes de 334 acampados de la Acampada 26S de la Puerta del Sol, en una operación que desde la Delegación del Gobierno en Madrid han defendido asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.