Pache (PP) espera que Más Madrid y PSOE "pidan perdón" por la "campaña de desprestigio" contra Ana Millán

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa tras una reunión, en la Real Casa de Correos, a 5 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, espera que los representantes de Más Madrid y PSOE "pidan perdón uno a uno" por la campaña "de desprestigio" contra la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán.

Así lo ha expresado este jueves en la antesala del Pleno de la Asamblea, después de conocerse que la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado el archivo de la causa abierta contra Millán por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal de Arroyomolinos.

"Ana Millán ha sufrido durante 10 años una campaña de desprestigio personal intolerable porque hay dos partidos políticos, Más Madrid y PSOE, que han estado personados y acusando en esa causa que se les desmonta porque no hay absolutamente", ha reivindicado el portavoz 'popular'.

Así, espera que vayan pasando "uno a uno a pedirle perdón" por la "campaña intolerable" que han impulsado contra ella. "No hay ningún indicio de que Ana Millán haya cometido ningún delito y por eso la Fiscalía pide el archivo", ha expresado.