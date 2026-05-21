Pache (PP Madrid) celebra la candidatura de Dancausa para liderar NNGG: "Ha estado por todas las universidades peleando"

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado la candidatura del presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, para suceder a la presidenta actual, Beatriz Fanjul, y liderar la organización a nivel nacional, porque "ha estado por todas las universidades peleando".

En declaraciones a los periodistas, antes del Pleno de la Asamblea, Díaz-Pache ha indicado que, aunque la decisión corresponde a los militantes, él está "contento" de que Dancausa haya dado este paso.

"Es una persona que ha transformado la organización de Nuevas Generaciones en Madrid, que ha dado un impulso a esta organización, que la ha hecho crecer, que ha afiliado a muchas personas, que le ha dado un giro en su dinamismo, en su modernización", ha valorado.

En este sentido, ha resaltado que Dancausa ha estado "por todas las universidades peleando, dando la batalla cultural y la batalla ideológica". Asimismo, ha subrayado que es "un gran chaval" y que tiene "todo el derecho a presentarse". "Le deseo la mejor de las suertes", ha concluido el portavoz.

Dancausa trasladó este miércoles, en un mensaje en redes sociales, su voluntad a la dirección nacional del partido y también a la de NNGG. El lunes se convocará el Congreso que dará relevo a la dirección salida del XV Congreso encabezada por Fanjul. "Quiero liderar una candidatura integradora que una a la juventud española y a la organización, la más grande de España en este momento crucial para nuestra generación", subrayó.