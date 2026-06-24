Pacma recurre las absoluciones en el caso Vivotecnia y reclama condenas por maltrato animal

Archivo - Los acusados en la primera jornada del juicio por el 'caso Vivotecnia' en el Juzgado de Instancia de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) - El Partido Animalista Pacma ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la sentencia que absolvió el pasado mes de mayo a dos acusados en el caso del laboratorio Vivotecnia juzgados a raíz de la difusión de imágenes grabadas en 2021 que mostraban supuestos malos tratos a animales utilizados en investigaciones científicas.

En un comunicado, la formación política señala que la resolución incurre en errores en la valoración de la prueba y sostiene que los hechos analizados podrían constituir infracciones del artículo 337 del Código Penal, relativo al maltrato animal.

En su recurso, Pacma solicita la revocación de la sentencia absolutoria actual y la condena de los acusados por delitos de maltrato animal.

De forma subsidiaria, pide la nulidad de la resolución y la celebración de un nuevo juicio, al entender que la motivación de la sentencia es insuficiente y contradictoria respecto al conjunto de pruebas practicadas.

Sin consecuencias ante el maltrato grave a ratas y conejos Respecto a las ratas utilizadas en los procedimientos experimentales, el Partido Animalista destaca que la propia sentencia reconoce que varias de ellas fueron sometidas a extracciones retro-orbitales sin una anestesia adecuada, pese a tratarse de una técnica reconocidamente dolorosa cuyo uso exige anestesia previa conforme a los protocolos.

Además, recuerda que distintos peritos coincidieron en que estos animales no se encontraban correctamente anestesiados y presentaban reacciones incompatibles con un estado anestésico efectivo.

A juicio de Pacma, estos hechos deberían haber sido considerados constitutivos de un delito de maltrato animal y no una mera infracción leve, posteriormente declarada prescrita y sin consecuencia legal alguna para los trabajadores implicados.

Por otro lado, en relación con el denominado 'conejo', el recurso sostiene que la prueba practicada acredita que el animal sufrió una caída tras no haber sido correctamente sedado ni sujetado durante uno de los procedimientos.

Varios especialistas consideraron compatibles los signos observados en las grabaciones con una lesión medular grave derivada del impacto, por lo que entiende que estos hechos también deberían haber sido valorados como un posible delito de maltrato animal.

El Partido Animalista considera que tanto las actuaciones sobre las ratas como lo ocurrido con el conejo evidencian conductas que exceden el marco de una simple irregularidad administrativa y que, a la luz de las pruebas practicadas, merecen una nueva valoración judicial por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.