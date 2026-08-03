De Paco asegura que el Rayo se compromete a abrir este martes el Estadio de Vallecas a los técnicos de la Comunidad

Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha asegurado este lunes que el Rayo Vallecano se ha comprometido a abrir mañana martes el Estadio de Vallecas para permitir la entrada de los técnicos y comprobar las deficiencias recogidas en la auditoría, si bien ha advertido de que el procedimiento para extinguir la concesión seguirá su curso.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el presidente del club, Raúl Martín Presa, otros representantes de la entidad y los capitanes Isi Palazón e Iván Balliu. Según De Paco, el Rayo también se ha comprometido a aportar la documentación requerida por la Administración y a mantener una "colaboración constante" durante el proceso.

El consejero ha explicado que técnicos de la Comunidad y de las empresas contratadas acudirán al recinto para revisar los elementos relacionados con los problemas de seguridad señalados en la auditoría. "No se trata de que mañana se abran las puertas del estadio, se trata de que las puertas del estadio estén abiertas a su legítimo titular", ha remarcado.

De Paco ha reconocido además que ve "muy difícil" que el primer partido de Liga pueda disputarse en Vallecas y ha señalado que la Comunidad ha pedido al club que vuelva a valorar la opción de Leganés, ofreciendo incluso apoyo económico si fuera necesario para que el equipo juegue dentro de la región.

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