Paco Bezerra acusa a Blanca Li de "tergiversar" lo ocurrido y cree que sus explicaciones "hacen aguas por todas partes"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Paco Bezerra ha acusado este viernes a la directora artística de Teatros del Canal, Blanca Li, de "tergiversar" lo ocurrido y cree que sus explicaciones "hacen aguas por todas partes", después de que Li haya negado "injerencia política" tras la cancelación de su obra 'Muero porque no muero' sobre la figura de Santa Teresa de Jesús.

En declaraciones a Europa Press, Bezerra ha negado las "amenazas" a través de redes sociales a las que se ha referido Li, "ni personalmente, ni mediante terceros". "Yo todo lo he publicado, no la he amenazado", ha defendido, tras asegurar que lleva sin hablar con ella desde el mes de julio.

Así, Bezerra ha defendido que su protesta es "legítima" y la hecho pública, además de subrayar que Blanca Li ha tenido "casi medio año para fabricar una excusa" después de que se diera a conocer este asunto, pero que está "muy mal confeccionada".

"Dice que ha dado más explicaciones, me gustaría saber dónde están. Las cosas no se pueden hablar sin demostrarlas (...) La que está mintiendo es ella, ahí ya se demuestra", ha subrayado el también Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática.

Blanca Li ha asegurado que Bezerra "nunca quiso entender ni aceptar" las informaciones que le trasladaron respecto a una decisión vinculada "a las dificultades económicas" de Teatros del Canal, algo que el dramaturgo ha negado. "Eso es mentira, yo sí lo entiendo", ha indicado.

Sin embargo, ha desgranado que la información que le trasladaron a él era que se iba a reprogramar su obra sobre la Santa en la siguiente temporada, algo que finalmente no salió adelante y sobre lo que él mismo no dijo nada durante un mes y medio.

Así, ha vuelto a insistir en que Li le trasladó que era una decisión que no había tomado ella y que desde la institución cultural le expresaron que estaban "avergonzados" por lo sucedido. "Ella siempre estuvo de mi lado", ha afirmado, aunque ha apostillado que cuando él habló se convirtió "en un enemigo".