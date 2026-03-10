Pagar una hipoteca en Madrid es un 23% más barato que hacer frente a la renta del alquiler, según Idealista

Archivo - Un cartel de un alquiler. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Pagar la cuota hipotecaria es un 23% más barato en Madrid que costear un alquiler, dado que de media la compra de una vivienda de dos dormitorios exige un pago hipotecario mensual de 1.274 euros, mientras que el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 1.650 euros, según datos del portal inmobiliario Idealista.

Aun así, el principal obstáculo para la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorros necesarios para poder optar a la financiación, con un ahorro medio de 117.793 euros.

Las ciudades con precios más elevados son las que exigen un mayor volumen de ahorros previos, lo que limita el acceso a la propiedad de una vivienda a un mayor número de familias.

La aportación necesaria más alta se da en Palma, donde una familia debe aportar un total de 147.116 euros para poder optar a la financiación de su vivienda. Le siguen San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros), las únicas con unos ahorros exigidos por encima de los 100.000 euros.

En el lado contrario, Zamora es la que exige un menor nivel de ahorros, prácticamente la mitad que la media nacional, con 32.996 euros. Le siguen Jaén (34.596 euros), Lleida (35.581 euros), Palencia (35.931 euros) y Badajoz (37.862 euros).

LA MAYOR BRECHA, EN SEGOVIA

En todas las capitales españolas la cuota hipotecaria, una vez obtenidos los ahorros necesarios, es más baja que el alquiler con la excepción de San Sebastián, donde la cuota es un 10% más cara.

La mayor diferencia entre el coste de comprar y alquilar se da en la ciudad de Segovia, con unas cuotas un 54% más que un alquiler, seguida por las ciudades de Ceuta y Lleida (cuotas un 45% más baratas). Con un 40% o más de diferencia están Zamora (-42%), Tarragona (-41%), Zaragoza (-41%), Melilla (-40%) y Córdoba (-40%).

Entre los grandes mercados Valencia y Barcelona son las dos ciudades en las que la diferencia entre las cuotas hipotecarias y el alquiler son más elevadas, siendo el pago del préstamo un 38% más económico en ambos casos.

Les sigue Sevilla (-36%), Bilbao (-33%), Alicante (-32%) y Madrid (-23%). Las menores diferencias, además de en San Sebastián, se dan en Palma, donde el pago mensual de comprar supone solo un 1% menos que el precio del alquiler, y Málaga, donde esa diferencia se sitúa en el 16%.

En el conjunto de España, pagar la cuota hipotecaria es un 36% más barato que costear un alquiler, con un pago hipotecario mensual de 698 euros, mientras que el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 1.088 euros. En este caso, la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorros necesarios para poder optar a la financiación, con un ahorro medio de 64.568 euros.