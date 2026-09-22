El Palacio del Capricho adopta oficialmente su nombre popular ante su apertura al público, prevista para este otoño

Archivo - El Palacio del Capricho permitirá viajar al Madrid de los siglos XVIII y XIX en su próxima apertura a la ciudadanía - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Capricho, uno de los espacios más singulares de la España ilustrada, adoptará oficialmente el nombre con el que lo conocen popularmente los madrileños ante su inminente apertura como nuevo espacio cultural, prevista para este otoño.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente sustituir la anterior denominación, Palacio Duques de Osuna El Capricho, por una más corta, la de Palacio del Capricho, según recoge el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

"Esta denominación viene dada por la inminente apertura al público del Palacio. Además, es el nombre con el que habitualmente se refieren los madrileños al jardín y al Palacio, motivo por el que se ha tomado la decisión de reducirlo a este nombre", han señalado fuentes municipales a Europa Press.

El acuerdo establece también la inscripción de la nueva denominación en el callejero oficial. El inmueble, ubicado en el distrito de Barajas, está integrado en el Sistema de Museos Municipales de Madrid.

APERTURA PREVISTA PARA ESTE OTOÑO

El Palacio del Capricho abrirá sus puertas al público previsiblemente este otoño, varios meses antes de la fecha inicialmente prevista, tras una rehabilitación integral y un proceso de musealización que han supuesto una inversión municipal superior a los nueve millones de euros.

El nuevo espacio cultural permitirá conocer la historia del edificio, de sus propietarios y del entorno histórico y artístico de la Alameda de Osuna. Su recorrido abordará también el contexto social y cultural que convirtió a este enclave en uno de los lugares más representativos de la España ilustrada.

El palacio fue promovido por María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna y una de las principales mecenas de la Ilustración española. Durante décadas acogió reuniones literarias, artísticas y científicas que lo convirtieron en uno de los focos de la vida cultural madrileña de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

La intervención desarrollada por el Ayuntamiento ha permitido recuperar los valores arquitectónicos y decorativos del inmueble, adaptar sus instalaciones a las actuales condiciones de accesibilidad y conservación y dotarlo de un proyecto museográfico.

A través de piezas expositivas, contenidos audiovisuales y elementos interpretativos, los visitantes podrán conocer la evolución del palacio y del jardín, considerado uno de los jardines históricos más importantes de Europa.