'Palmeros de Madrid', una iniciativa por jóvenes para ayudar a los afectados de La Palma desde la región

'Palmeros de Madrid' es una iniciativa de unos jóvenes universitarios que viven en la Comunidad de Madrid que comenzó de forma individual y por el boca a boca para trasladar materiales y productos necesarios a La Palma, tras la erupción del volcán el domingo día 19. Esa comunicación se ha ido incrementando poco a poco y si al comienzo eran 20 amigos, ahora en el grupo de WhatsApp son 80 personas.

"Cada uno hace el ámbito que mejor le viene. Intentamos ayudar a los palmeros de una forma altruista", ha indicado Miryam Almeida, una de las palmeras que vive en Madrid, en declaraciones a Europa Press. Por suerte, sus familias no han sido afectadas, pero la joven ha indicado que su casa está cerca del volcán y aún tiene la "esperanza" de que no se cubra.

La recogida de enseres comenzaba el jueves en Getafe y, aunque el grupo no ha podido trasladar los datos de lo que recibieron, pero tuvieron una "muy buena". Por ello, ha agradecido a los madrileños su solidaridad. Esta joven ha pedido que en las próximas recogidas los ciudadanos puedan traer ropa nueva, material escolar, sábanas, pequeños electrodomésticos, pijamas y pastas de dientes.

También han recibido el contacto de muchas empresas y personas que quieren ayudar, no solo de la región, sino desde Sevilla, Huelva, Barcelona, Granada. "No esperábamos esta avalancha, solo queríamos unirnos para enviar algún material. No hay palabras suficientes de agradecimiento", ha expresado.

Asimismo, la palmera ha indicado que "volverán" a realizar más recogidas los próximos fines de semana, aunque aún no ha concretado las fechas con sus compañeros. De momento, todo lo que han podido reunir lo han trasladado a un almacén que les ha prestado la Confederación Española de Policía de Carabanchel. Los materiales serán enviados a través de Correos e Iberia.

PUNTOS DE RECOGIDA Y CONTACTO

Los materiales que pide el grupo de palmeros en Madrid son ropa para todas las tallas y de todo tipo; comida, sobre todo para bebés, enlatados, sin gluten, sin lactosa, aceite, alimentos no perecederos; pañales; mantas; toallas; mascarillas FFP2; ropas de cama y para almohadas; productos de higiene personal; y entretenimiento para los niños y jóvenes.

Los puntos de recogida para este fin de semana será el sábado en Aranjuez, de 10 a 12 horas en el Centro Quiropráctico (C/Foso 88) y en Alcalá de Henares, concretamente en la Casa del Pueblo (C/Río Miño, 3) de 11 a 14 horas; y este domingo en la capital de 12 a 18 horas en el Bar Picnic (C/Minas,1 esquina con la C/Pez).

Asimismo, habrá puntos de recogida en la zona norte tanto en San Agustín de Guadalix, El Molar y Pedrezuela, donde hay que ponerse en contacto con Sandro, a través de su Instagram @sandrogomezm. También en Buitrago de Lozoya este sábado en el Barber Norte de 10 a 14 horas (C/Tahona 8) y en Valdebebas, donde habrá que ponerse en contacto con Zayda a través del 633959638.