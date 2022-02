Un pandillero víctima de una agresión de los DDP: "Me dio un machetazo y perdí la visión de un ojo"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pandilleros víctimas de la 'caza' que llevaron a cabo los Dominican Don't Play (DDP) la noche del 30 de septiembre de 2019 en distintos puntos de Puente de Vallecas han relatado en el juicio el ataque en el que se vieron envueltos a balazos y machetazos, manifestando que sus agresores se confundieron de objetivo al no pertenecer a la banda rival de los Trinitarios.

La reyerta multitudinaria tuvo lugar en la puerta de un locutorio ubicado en el número 3 de la calle Peña Gorbea. Dejó varios heridos de gravedad y nueve detenidos, entre ellos miembros de sendas bandas latinas, según las identificaciones realizadas por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional.

Los implicados en la pelea utilizaron una escopeta con cañones recortados y una pistola, así como varios machetes y cuchillos, efectos que se recogieron durante la inspección ocular llevada a cabo por agentes de la Policía Científica, tal y como han señalado esta mañana en la vista oral.

Desde ayer, la Audiencia Provincial de Madrid juzga a cuatro miembros de los DDP por delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Solo uno de ellos, el autor de los disparos y varios machetazos, cumple prisión preventiva.

Se trata de Juan Carlos, apodado 'El Huevo' y al que se le atribuye ser el autor de varios de los disparos que hirieron de gravedad a un joven y de diversos machetazos dado a varios rivales.

El herido más grave perdió la visión de un ojo y sufre aún las secuelas de la agresión. Tras un biombo, Jonathan ha relatado que conocía a su agresor del Centro de Menores de Ejecución de Medidas Judiciales Teresa de Calcuta, ubicado en Brea del Tajo.

"Estaba en una terraza y escuché disparos. Estaban dando tiros y machetazos por la zona de Pacífico. Carlos me dio un machetazo en la cara. Quedé inconsciente y vino una ambulancia", ha narrado sin dar muchos detalles a preguntas del fiscal.

El representante del Ministerio Fiscal le ha preguntado si pertenecía a alguna banda latina, a lo que éste ha dicho que "no" si bien ha reconocido que los problemas con 'El Huevo' provenían ya del centro de menores.

Otra de las víctimas ha detallado que esa noche se dirigía a una frutería cuando vio a un grupo de personas armadas que empezaron a disparar. "Me metí en un locutorio a pedir auxilio. Uno de ellos entró con un arma y me disparó. Me dieron cuatro disparos en la espalda y otro me rozó la cabeza. Me dieron un machetazo en el brazo", ha relatado.

En la misma línea del anterior, Sandy ha dicho que no simpatiza con bandas latinas ni con los Trinitarios, afirmando que piensa que sus agresores le pudieron confundir con un rival. En instrucción, reconoció a 'El Huevo' como el autor de los disparos mientras que al agresor del machete no le pudo ver, dado que el ataque fue "muy rápido".

Otro de los heridos, que cumple prisión por otra condena, fue sorprendido por los agresores cuando se dirigía a su casa a coger un jersey. Le rodearon y al grito de "éste es uno de ellos", le propinaron un machetazo en la cabeza y le lanzaron una botella que logró esquivar.

"Se me quedó grabada la cara del que me agredió", ha aseverado negando igualmente ser integrante de alguna banda latina. En las ruedas de reconocimientos, identificó a dos de sus agresores.

En su declaración, tres de los acusados negaron ayer integrar alguna organización criminal y se desvincularon de los hechos. El único que admitió haber participado en la reyerta fue 'El Huevo', dado que las cámaras del locutorio de la calle Peña Garbea le grabaron disparando a una de sus víctimas.

HECHOS JUZGADOS

El fiscal sostiene que C. M. S. E., M. F. O. R., A. J. R. V. y V. M. A. P., todos ellos vinculados a la banda latina, decidieron hacer 'una caída' "por sorpresa de forma simultánea y en distintos lugares del barrio de Distrito de Puente de Vallecas, "como manifestación de su autoridad y dominio territorial frente a la banda rival de los Trinitarios".

Cada acción intervinieron varias personas y no siempre las mismas. Así, en una de ellas C. M. S. E., apodado "el huevo", junto con otras dos personas no identificadas, persiguió y alcanzó a S. S. B., quien al verse perseguido, se introdujo en el locutorio donde el acusado le disparó "en varias ocasiones" por la espalda.

Posteriormente una de las personas no identificadas le propinó dos machetazos cuando trató de salir del locutorio. A lo largo de esa misma noche del 30 de septiembre de 2019 el acusado atacó con un machete a su paso por la calle Cafeto en su confluencia con la calle Hermanos Ruiz a A. J. M. A. un simpatizante de 19 años de edad miembro de la banda de los Trinitarios, a quien propinó machetazos en la cabeza y en el brazo izquierdo.

Con ese mismo machete agredió en otro lugar distinto al anterior a otros dos simpatizantes de dicha banda. Otro de los acusados, A. J. R. V., fue detenido por Funcionarios de la Policía Nacional junto a C. M.

S. E. y a otros dos menores "arrojando a unos arbustos dos machetes al observar la presencia policial".

Por su parte, a M. F. O. R. fue arrestado cuando intentaba huir de la Policía tras arrojar al suelo una escopeta de cañones recortados, mientras que V. M. A. P. fue reconocido como uno de los partícipes en la "caída" y, si bien llevaba un cuchillo en la mano, no consta su participación material en ninguna de la agresiones.