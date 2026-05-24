La panorámica más desconocida de Madrid: Así se ve la ciudad desde los 60 metros de la torre de la Parroquia Santa Cruz

Torre de la Parroquia de Santa Cruz. - PARROQUIA DE SANTA CRUZ

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La torre de la parroquia de Santa Cruz esconde, tras una estrecha escalera de caracol y 264 escalones, una de las panorámicas más desconocidas del centro de Madrid. A 60 metros de altura, ofrece una vista privilegiada que se extiende desde el Palacio Real hasta la Sierra madrileña, pasando por algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital.

Desde esta torre, ubicada en el número 6 de la calle Atocha, pueden contemplarse la Plaza Mayor, la catedral de La Almudena, las torres de Plaza de España, el parque de El Retiro o la Puerta del Sol desde una perspectiva poco habitual, entre los tejados del Madrid histórico. En los días despejados, la mirada alcanza incluso el Cerro de los Ángeles, en Getafe, y la Sierra de Madrid.

La iglesia comenzó a construirse en 1889 bajo la dirección de Francisco de Cubas, marqués de Cubas, arquitecto que también proyectó la catedral de la Almudena, de la que Andrés es canónigo desde hace 28 años. Las obras se concluyeron en 1902 tras un parón por falta de recursos económicos. El templo anterior, situado en la plaza de Santa Cruz, sufrió diversos daños e incendios, lo que motivó su traslado al emplazamiento actual. En 1982 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

Durante décadas, su torre fue la más alta de Madrid y llegó a ser conocida como la 'Atalaya de Madrid'. "Hasta que se hizo la torre de Telefónica en la Gran Vía era la torre más alta", puntualiza Andrés.

LA TORRE MÁS ALTA DE MADRID EN EL SIGLO XIX El edificio, de estilo neomudéjar, combina ladrillo y piedra blanca de Colmenar. En su fachada principal destaca un arco apuntado coronado por un frontón triangular rematado por una cruz, además de un relieve de Aniceto Marinas dedicado a la Apoteosis de la Cruz. Sobre el pórtico sobresalen un gran rosetón y un reloj.

En el interior, de una sola nave y ocho capillas laterales, sobresale la pintura de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva. Asimismo, cada miércoles numerosos fieles acuden al templo para venerar a San Judas Tadeo, considerado abogado de las causas difíciles y desesperadas.

La torre, la parroquial más alta de Madrid, puede divisarse desde distintos puntos de la capital, como la entrada por la carretera de A Coruña, el cerro del Tío Pío o la Pradera de San Isidro.

GRUPO JOVEN DE LA PARROQUIA

Las entradas para subir a este mirador cuestan 10 euros y, según explica a Europa Press el párroco de Santa Cruz, Alberto Andrés Domínguez, la recaudación se destina a ayudar a los integrantes del Grupo Joven de la parroquia a financiar su viaje a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2027, que se celebrará en Seúl (Corea del Sur).

La torre abrió por primera vez al público en 2025 con un objetivo similar: recaudar fondos para que los jóvenes pudieran asistir al Jubileo de Roma. Tras un cierre temporal, volvió a abrir durante la Navidad para contemplar la iluminación navideña desde las alturas y, después de varias semanas cerrada, retomó las visitas en marzo de este año.

Actualmente, las entradas solo pueden adquirirse el mismo día en la sacristía, aunque el párroco adelanta que de cara al verano prevén habilitar la compra anticipada con hasta una semana de margen. "Si los chicos se implican, la intención es dejarla abierta permanentemente", señala Andrés.

LAS VISITAS, ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES

Por el momento, las visitas se realizan únicamente los últimos sábados de cada mes en tres pases --11, 12 y 17 horas--, aunque la parroquia prevé ampliarlas a todos los sábados a partir de junio. Cada grupo está formado por un máximo de 12 visitantes acompañados por tres jóvenes guías, en un recorrido de aproximadamente una hora.

El recorrido comienza en el coro del templo y continúa por las terrazas situadas a mitad de la subida de la escalera de caracol. Después, un último tramo de escaleras conduce hasta el mirador superior, desde donde se obtiene una panorámica de 360º sobre Madrid. "Unas vistas espectaculares y muy bonitas", ensalza Andrés.

Los jóvenes reciben además formación previa sobre la historia del edificio, su estilo arquitectónico, las devociones o las capillas del templo para poder ejercer como guías. Debido a la ausencia de ascensor, las personas con movilidad reducida o embarazadas no pueden acceder a la torre.

El Grupo Joven de la parroquia fue impulsado por este párroco tras su llegada a Santa Cruz en diciembre de 2023, después de 36 años de sacerdocio. Está integrado por 25 jóvenes de entre 22 y 31 años, muchos de ellos procedentes de países latinoamericanos, con escasos recursos y en procesos de regularización administrativa.

Además de las visitas guiadas, el grupo participa en acciones solidarias como el reparto mensual de bebidas calientes a personas sin hogar en el centro de Madrid, así como en actividades de convivencia y encuentros de adoración eucarística.

LA PARTICIPACIÓN DE LA PARROQUIA EN LA VISITA DEL PAPA

Por otro lado, el sacerdote ha trasladado que los jóvenes están "apasionados e ilusionados" ante la próxima visita del Papa a Madrid, prevista del 6 al 9 de junio. Participarán tanto en la Vigilia como en la Misa, y varios de ellos colaborarán además como voluntarios.

Asimismo, Andrés recuerda que muchos ya pudieron ver al Papa León XIV durante el Jubileo celebrado en Roma el pasado año, aunque ahora esperan volver a "armar jaleo", recuperando así la popular expresión que popularizó el Papa Francisco durante la JMJ de Río de Janeiro.