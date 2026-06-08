El pantano de San Juan registrará niveles más altos de lo habitual este verano por obras en presas del Alberche

Archivo - Vistas del pantano de San Juan, localización próxima donde ayer desapareció una menor, a 30 de junio de 2021, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informaod de que el embalse de San Juan mantendrá durante este verano niveles de agua superiores a los habituales como consecuencia de las obras de emergencia que se llevan a cabo en varias presas a lo largo del río Alberche tras los daños ocasionados por las lluvias en 2025.

El incremento de las reservas en San Juan será necesario para permitir el descenso progresivo del nivel del embalse de Burguillo, en Ávila, donde se llevarán a cabo trabajos de reparación de las compuertas, según ha informado la CHT en un comunicado.

La CHT ha precisado que, en el caso del embalse madrileño de Picadas, desde el pasado 30 de mayo se ha iniciado la recuperación de su nivel habitual de explotación, que quedó restablecido el 3 de junio.

Durante los meses estivales continuarán las labores de reparación de las cadenas de las compuertas, mientras que está previsto que el nivel vuelva a rebajarse el próximo 1 de octubre para acometer nuevas actuaciones pendientes.

La CHT ha subrayado que esta planificación tiene carácter orientativo y podrá variar en función del avance de las obras, que tendrán prioridad sobre cualquier otra consideración operativa.

Las actuaciones en las presas de Burguillo, Picadas y Cazalegas cuentan con una inversión total de 3 millones de euros, financiados con fondos propios de la Confederación, si bien el 60% de las obras en la presa abulense se sufraga mediante fondos europeos FEDER.

La CHT ha recordado que estas infraestructuras desempeñaron un papel clave durante los episodios de fuertes lluvias de 2025, al permitir laminar las avenidas y evitar daños sobre personas, bienes y el medio ambiente.