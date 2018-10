Una pareja gay denuncia que una supervisora les impidió tomar un vuelo porque "dos maricones no entraban en su avión"

Actualizado 28/02/2018 16:02:06 CET

La aerolínea niega las "acusaciones" y argumenta que "uno de los pasajeros no tenía la documentación necesaria para viajar".

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de chicos homosexuales ha denunciado que el pasado viernes una trabajadora de la aerolínea Ryanair les impidió tomar vuelo que partía del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destino a Oporto (Portugal) porque "dos maricones no entraban en su avión", algo que la aerolínea ha negado, argumentando que uno de ellos "no tenía la documentación necesaria para viajar".

La supuesta víctima de homofobia, Raúl B.R., ha relatado a Europa Press que durante la tarde del viernes fue junto a su novio al aeropuerto para coger un vuelo a Oporto. Tras pasar el control de seguridad se dirigieron a la cola de la puerta de embarque del vuelo.

En el momento de embarque, la supervisora de la aerolínea le dijo a la pareja de Raúl que con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) no podía viajar, pero éste respondió que había viajado anteriormente con ese documento a Portugal y a Francia.

En ese momento, siguiendo el relato del denunciante, la supervisora apareció "alterada" y les dijo: "Muy bien, dos maricones no entran en mi avión". Además, mandó "callar" y amenazó "con quedarse en tierra" a una chica que viajaba con su novio y que había criticado la actitud de la trabajadora.

Ante lo ocurrido, Raúl pidió a la supervisora su número de empleada, pero ella se negó y respondió "con una peineta". El usuario ha continuado explicando a Europa Press que entonces alertó a las autoridades del aeropuerto pero esta trabajadora no se dio por aludida y se volvió dirigiéndose hacia el avión despidiéndose con estas palabras: "Que tengáis buen bueno. Ah, no, que las maricas se quedan".

Ya en el mostrador de atención al cliente de Ryanair, los denunciantes pidieron un cambio de vuelo, pero que se lo negaron porque la supervisora había informado de que los dos hombres habían sido "agresivos". "Nos dijeron que la supervisora ya había bloqueado esa posibilidad, que pusiéramos una reclamación y que lo sentían mucho", ha añadido el afectado.

Tras estas explicaciones, la pareja interpuso el mismo viernes una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional del distrito San Blas y el lunes denunciaron por vía adminsitrativa en la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid.

LA COMPAÑÍA DICE QUE LAS DECLARACIONES SON "FALSAS"

Por otra parte, Ryanair ha señalado en un comunicado que las acusaciones proferidas por la pareja son "falsas" y ha esgrimido que no volaron porque "uno de los pasajeros no tenía la documentación necesaria para viajar, por lo que no se le permitió embarcar en el aeropuerto de Madrid".

Además, la aerolínea irlandesa de bajo coste ha explicado que el agente de la puerta de embarque "informó al pasajero de que podría cambiar su vuelo y viajar con la documentación pertinente", pero el pasajero "adoptó un comportamiento agresivo y problemático en la puerta de embarque".