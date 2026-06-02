Una pareja de halcones peregrinos elige la azotea del Hospital 12 de Octubre para anidar y tiene tres crías

Polluelos de halcón peregrino nacidos en la azotea del Hospital 12 de Octubre - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de halcones peregrinos ha elegido la azotea del Hospital 12 de Octubre de Madrid para anidar y ha tenido tres polluelos en la caja nido instalada por la Asociación Halcones Urbanos en la azotea del anterior edificio de Maternidad.

Estas aves rapaces, protegidas en el ámbito regional y nacional, han escogido este enclave urbano para establecerse y han logrado adaptarse con éxito a la nueva ubicación, después de haberse reproducido en dos ocasiones anteriores en la planta 18 de la antigua Residencia General, recoge el centro hospitalario en un comunicado.

La pareja se ha reproducido con éxito esta temporada en la planta 10 del conocido ahora como 'Edificio Azul' y ha sacado adelante tres crías, una hembra de 680 gramos y dos machos de 458 gramos y 500 gramos, respectivamente.

El seguimiento de esta familia de halcones corre a cargo de la Asociación Halcones Urbanos, formada hace 14 años por biólogos especializados en el estudio del halcón peregrino en la Comunidad de Madrid, en colaboración con Brinzal, organización encargada de la supervisión veterinaria.

Esta labor cuenta, además, con la colaboración del departamento de Asuntos Generales del Hospital 12 de Octubre, que ha prestado apoyo en la instalación del nido, el acceso a las zonas técnicas, y el seguimiento de la reproducción y crecimiento de los polluelos, así como en la localización, recuperación y aviso a la asociación en caso de caída de algún ejemplar.

El ciclo reproductivo de esta especie suele iniciarse en febrero con el apareamiento, en marzo tiene lugar la puesta de huevos, en abril nacen las crías y, finalmente, en mayo comienzan sus primeros vuelos. Las crías son marcadas a los 15 o 20 días de nacer con dos anillas: una metálica oficial que se utiliza en el marcaje de aves silvestres que les permite ser identificadas de por vida y otra de lectura a distancia que permite su identificación con prismáticos y telescopios.

Desde que nacieron, han estado vigilados para seguir su evolución y ahora empiezan a dar sus primeros pasos y aleteos y, en breve, aprenderán a cazar junto a sus padres. Además, se ha instalado una cámara que permite a los biólogos de la Asociación Halcones Urbanos el seguimiento en directo para mejorar la información detallada de la cría.

TERCERA EXPERIENCIA DE NIDIFICACIÓN EN EL 12 DE OCTUBRE

Esta experiencia de reproducción del halcón peregrino es la tercera del 12 de Octubre, ya que en 2014 hubo una primera de la que se tiene constancia documentada. En 2023, una nueva pareja volvió a asentarse en el Hospital y consiguió sacar adelante tres crías que también fueron anilladas por la Asociación Halcones Urbanos.

La identificación de los progenitores, que habían sido marcados dentro del seguimiento que realiza la Asociación, permitió conocer que ambos habían nacido en 2020 de forma natural en el medio urbano, uno en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla y otro en Leganés. En 2026, gracias a la cámara colocada en la caja nido, se ha confirmado que la pareja reproductora es la misma que en 2023 se asentó en el Hospital 12 de Octubre.

Los halcones peregrinos se alimentan casi exclusivamente de aves, aunque también cazan en ocasiones murciélagos. No bajan al suelo a cazar mamíferos, sino que lo hacen al vuelo y son excelentes controladores de la fauna avícola. Depredan tanto palomas urbanas como cotorras, así como cualquier otro tipo de ave común, lo que contribuye a evitar crecimientos poblacionales descontrolados.

Pueden volar a gran altura y superar los 350 kilómetros por hora en picado. Las hembras son de mayor tamaño que los machos y son las que defienden el territorio y traen presas más grandes a las crías. El Edificio Azul del campus del Hospital 12 de Octubre es ideal para establecer sus territorios en entornos urbanos, ya que simula los acantilados donde los halcones peregrinos habitan en su medio natural y se encuentra rodeado de parques y jardines en los que estas aves tiene facilidad para encontrar su comida.