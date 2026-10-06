Parla retirará el carril bici y recuperará el doble sentido en la calle Planeta Venus

Plano de actuación de la retirada del carril bici en la calle Planeta Venus - AYUNTAMIENTO DE PARLA

PARLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parla recuperará a finales de octubre el doble sentido de circulación en la calle Planeta Venus y retirará el carril bici, después de que un nuevo informe de Policía Local haya recomendado restablecer la configuración original de la vía.

La decisión se ha adoptado después de una nueva evaluación del funcionamiento del tráfico en la vía por parte del Cuerpo y tras las demandas planteadas por los vecinos para recuperar la configuración anterior.

La actuación permitirá recuperar el carril de circulación en sentido oeste entre las avenidas de las Estrellas y de los Planetas, con una anchura de 3,75 metros. Para ello, se retirarán tanto el carril bici como los separadores de caucho que delimitan actualmente este espacio.

La intervención mantendrá además el estacionamiento en espiga invertida situado en el margen impar de la calle, con el objetivo de conservar las plazas y facilitar las maniobras de los vehículos. De este modo, la recuperación de la circulación en ambos sentidos no supondrá la eliminación de esta zona de aparcamiento.

Asimismo, se instalarán maceteros ornamentales junto a los pasos de peatones. Según la actuación prevista, estos elementos se colocarán de manera que no reduzcan la visibilidad de peatones ni conductores.

La nueva configuración de la vía incluirá también una mediana separadora de hasta dos metros entre los carriles, que se delimitará mediante señalización horizontal. Con estas actuaciones, la calle recuperará la distribución de circulación que tenía antes de la implantación del carril bici.