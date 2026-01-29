Parla sumará desde el lunes dos nuevos recursos sanitarios: el Centro de Salud Parla Este y el complejo de Salud Mental

Archivo - Centro de salud en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Parla sumará desde el próximo lunes día 2 dos nuevos recursos sanitarios, el Centro de Salud Parla Este, que dará atención a más de 16.000 vecinos, 4.200 de ellos menores, y el Centro de Salud Mental vinculado al Hospital Universitario Infanta Cristina .

Con una inversión regional de más de 12 millones de euros, estarán ubicados en la calle Planeta Venus y abrirán sus puertas el próximo lunes, según ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

El Centro de Salud Parla Este contará con cinco consultas de Medicina de Familia; siete de Enfermería (una de ellas, pediátrica); y tres de Pediatría. Igualmente, está dotado con una zona de extracciones y urgencias y otra de apoyo administrativo.

De esta manera, Parla cuenta ya con cinco dispositivos del primer nivel asistencial, al sumarse a Las Américas, San Blas, Pintores e Isabel II. Este último está además operativo como centro de continuidad de cuidados de Enfermería, con horario de 21.00 a 8.00 horas los días laborables y durante las 24 horas del día los sábados, domingos y festivos.

Por su parte, el Centro de Salud Mental ofrece espacios diferenciados para la asistencia de pacientes adultos y población infanto-juvenil. El complejo, según ha explicado el Gobierno regional, permitirá que los profesionales que hasta ahora han prestado este servicio de la sanidad pública madrileña en otra ubicación "puedan hacerlo ahora en condiciones aún mejores, beneficiando de manera clara a sus usuarios".